الكرواتي الأول.. يورتشيتش يكتب التاريخ مع بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

الأحد، 01 يونيو 2025 - 23:35

كتب : إسلام أحمد

كرونوسلاف يوريشيتش

أصبح كرونوسلاف يورتشيتش أول كرواتي يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا بعدما قاد بيراميدز للتتويج باللقب لأول مرة في تاريخه.

وحسم بيراميدز اللقب لأول مرة بالفوز على صنداونز بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية.

وللموسم الثالث على التوالي يسيطر المدربين الأجانب على اللقب القاري بعد السويسري مارسيل كولر في آخر نسختين.

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إليكم جنسيات المدربين الأجانب الأكثر تحقيقا للقب

4 ألقاب: البرتغال

3 ألقاب: رومانيا – فرنسا

لقبان: يوغوسلافيا – بولندا – ألمانيا – الأرجنتين – البرازيل – سويسرا

لقب واحد: كرواتيا – المجر – أوكرانيا – إنجلترا – البوسنة والهرسك

وقاد يورتشيتش فريق بيراميدز في 82 مباراة فاز في 58 وتعادل في 16 وخسر 9.

واستطاع الكرواتي البالغ 55 عاما من قيادة بيراميدز لتحقيق لقبي كأس مصر الموسم الماضي ودوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي.

يذكر أن 13 مدربا مختلفا تناوب على تدريب بيراميدز منذ بداية موسم 2018-19، وخلال 264 مباراة لم يحققوا أي لقب للسماوي حتى جاء الكرواتي.

ويمتلك كرونوسلاف فرصة إضافة لقب ثالث في جعبته كمدرب وفي خزانة بيراميدز عندما يواجه الزمالك في نهائي كأس مصر يوم الخميس المقبل للدفاع عن لقبه.

الآن يحقق الكرواتي لقبا لكل 41 مباراة مع بيراميدز وهي نسبته الأقل، وإذا حقق كرونوسلاف اللقب سيكون معدل ألقابه نسبة لعدد المباريات: لقب لكل 27 مباراة.

ولا يعد كرونوسلاف غريبا عن الألقاب إذ قاد دينامو زغرب خلال 3 ولايات سابقة لحصد 5 ألقاب سابقة من بينها 3 ألقاب للدوري الكرواتي.

في 115 مباراة مع دينامو حقق لقبا لكل 23 مباراة.

وفاز مع النصر الإماراتي بلقب كأس رابطة المحترفين الإماراتية في 2020 وهو لقبه الوحيد في تجربته التي استمرت 33 مباراة.

بيراميدز كرونوسلاف يوريشيتش دوري أبطال إفريقيا
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