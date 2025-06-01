مهند لاشين: عرفنا كيف نوقف خطورة صنداونز

الأحد، 01 يونيو 2025 - 23:20

كتب : FilGoal

مهند لاشين - بيراميدز

أوضح مهند لاشين لاعب بيراميدز أن استعداد فريقه جيدا لمواجهة صنداونز منحه الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا.

مهند لاشين

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وحقق بيراميدز لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد الفوز على ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقيا.

وفاز بيراميدز على صنداونز بهدفين لهدف في مباراة عودة نهائي دوري أبطال إفريقيا، لتصبح نتيجة المباراتين 3-2.

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وقال لاشين عبر قناة بي إن سبورتس: "كنا في حالة تركيز شديدة لتحقيق الإنجاز ولدينا جودة عالية في قائمة اللاعبين بالفريق، واستطعنا تحقيق الحلم الذي نبحث عنه".

وأضاف "صنداونز فريق كبير وقوي ومن المعروف أنه يلعب بقوة ضد الفرق المصرية، الهدف الذي سجلناه في الذهاب جعل الأمور أسهل علينا في الإياب".

وأتم تصريحاته "من المعروف أن صنداونز يلعب خارج ملعبه أفضل لكن درسناهم بشكل جيد واستطعنا الحد من خطورتهم".

وأصبح بيراميدز رابع فريق مصري يتوج بلقب دوري الأبطال بعد الإسماعيلي والأهلي والزمالك، والخامس بشكل عام بعد المقاولون العرب في المسابقات القارية.

ورفع بيراميدز رصيد مصر لـ 19 لقبا من دوري الأبطال وأبقى الكأس الجديدة في مصر ومواصلا هيمنة مصر على اللقب القاري.

وضرب بيراميدز موعدا مع نهضة بركان في السوبر الإفريقي 2025، وسيشارك في كأس إنتركونتينتال 2025 حيث سيواجه الفائز من أهلي جدة بطل آسيا وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا.

وأصبح بيراميدز أول فريق إفريقي يحسم تأهله لنهائيات كأس العالم للأندية 2029، ثاني فريق مصري على الإطلاق يشارك في إنتركونتينتال ومونديال الأندية بعد الأهلي.

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