عبد الرحمن مجدي: كنت أثق في قدرة بيراميدز على الفوز ببطولة إفريقيا

الأحد، 01 يونيو 2025 - 23:16

كتب : FilGoal

عبد الرحمن مجدي - بيراميدز

شدد عبد الرحمن مجدي لاعب بيراميدز على أنه كان يثق في قدرة فريقه في التتويج بدوري أبطال إفريقيا.

وحقق بيراميدز لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد الفوز على ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقيا.

وفاز بيراميدز على صنداونز بهدفين لهدف في مباراة عودة نهائي دوري أبطال إفريقيا، لتصبح نتيجة المباراتين 3-2.

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وقال عبد الرحمن مجدي عبر قناة بي إن سبورتس: "حققنا بطولة إفريقيا للمرة الأولى مع ناد تأسس حديثا ولم يفوز سوى ببطولة كأس مصر".

وأضاف "من أول يوم لي في بيراميدز وأقول إننا سننافس هذا الموسم على كل البطولات لأن قائمة اللاعبين قوية جدا ولدينا فريقين وليس فريق واحد".

وأتم تصريحاته "لدينا ثقة في أنفسنا واحترمنا المنافسين طول البطولة ولذلك استطعنا الفوز باللقب".

وأصبح بيراميدز رابع فريق مصري يتوج بلقب دوري الأبطال بعد الإسماعيلي والأهلي والزمالك، والخامس بشكل عام بعد المقاولون العرب في المسابقات القارية.

ورفع بيراميدز رصيد مصر لـ 19 لقبا من دوري الأبطال وأبقى الكأس الجديدة في مصر ومواصلا هيمنة مصر على اللقب القاري.

وضرب بيراميدز موعدا مع نهضة بركان في السوبر الإفريقي 2025، وسيشارك في كأس إنتركونتينتال 2025 حيث سيواجه الفائز من أهلي جدة بطل آسيا وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا.

وأصبح بيراميدز أول فريق إفريقي يحسم تأهله لنهائيات كأس العالم للأندية 2029، ثاني فريق مصري على الإطلاق يشارك في إنتركونتينتال ومونديال الأندية بعد الأهلي.

عبد الرحمن مجدي بيراميدز
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