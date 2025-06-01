يورتشيتش: أشكر الجماهير المصرية لدعم بيراميدز للفوز بدوري أبطال إفريقيا

وجه كرونوسلاف يوريشيتش المدير الفني لبيراميدز الشكر للجماهير المصرية على دعم فريقه بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا.

وحقق بيراميدز لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد الفوز على ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقيا.

وفاز بيراميدز على صنداونز بهدفين لهدف في مباراة عودة نهائي دوري أبطال إفريقيا، لتصبح نتيجة المباراتين 3-2.

وقال يوريشيتش عبر قناة بي إن سبورتس: "لا أدري ماذا أقول، حققنا الإنجاز واستطعنا التتويج ببطولة إفريقيا ونحن نستحق ذلك".

وأضاف "في النهاية هذه البطولة مكافأة لنا جميعا وللعمل الذي قدمناه".

وأتم تصريحاته "كان هناك الكثير من الجماهير التي جاءت خلف الفريق، أنا طلبت من الجماهير المصرية دعمنا وأشكرهم على حضورنا وأنهم فعلوا ذلك ومنحونا الطاقة التي ساعدتنا في الفوز وكنا جميعا سويا".

وأصبح بيراميدز رابع فريق مصري يتوج بلقب دوري الأبطال بعد الإسماعيلي والأهلي والزمالك، والخامس بشكل عام بعد المقاولون العرب في المسابقات القارية.

ورفع بيراميدز رصيد مصر لـ 19 لقبا من دوري الأبطال وأبقى الكأس الجديدة في مصر ومواصلا هيمنة مصر على اللقب القاري.

وضرب بيراميدز موعدا مع نهضة بركان في السوبر الإفريقي 2025، وسيشارك في كأس إنتركونتينتال 2025 حيث سيواجه الفائز من أهلي جدة بطل آسيا وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا.

وأصبح بيراميدز أول فريق إفريقي يحسم تأهله لنهائيات كأس العالم للأندية 2029، ثاني فريق مصري على الإطلاق يشارك في إنتركونتينتال ومونديال الأندية بعد الأهلي.