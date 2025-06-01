كريم حافظ: بيراميدز يكتب التاريخ ويبني جيلا جديدا

يرى كريم حافظ لاعب بيراميدز أن فريقه سيبني تاريخا وجيلا جديدا من المشجعين بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة.

وتوج بيراميدز باللقب لأول مرة بالفوز على صنداونز بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

وقال كريم حافظ لاعب بيراميدز عبر بي إن سبورتس: "مررنا بموسم صعب وضغوط في كل البطولات ونحن الآن أبطال إفريقيا".

وأكمل "الجمهور الحاضر جاء من محافظات مصر ويحب الكرة الجميلة، بيراميدز يكتب التاريخ ويبني جيلا جديدا، وبإذن الله سيكون له جمهور أكبر في المستقبل".

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وأصبح بيراميدز رابع فريق مصري يتوج بلقب دوري الأبطال بعد الإسماعيلي والأهلي والزمالك، والخامس بشكل عام بعد المقاولون العرب في المسابقات القارية.

ورفع بيراميدز رصيد مصر لـ 19 لقبا من دوري الأبطال وأبقى الكأس الجديدة في مصر ومواصلا هيمنة مصر على اللقب القاري.

وضرب بيراميدز موعدا مع نهضة بركان في السوبر الإفريقي 2025، وسيشارك في كأس إنتركونتينتال 2025 حيث سيواجه الفائز من أهلي جدة بطل آسيا وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا.

وأصبح بيراميدز أول فريق إفريقي يحسم تأهله لنهائيات كأس العالم للأندية 2029، ثاني فريق مصري على الإطلاق يشارك في إنتركونتينتال ومونديال الأندية بعد الأهلي.