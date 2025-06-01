بعد الفوز بدوري الأبطال.. لقب جديد لثلاثي بيراميدز والأول لباقي الفريق

حقق بيراميدز لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد الفوز على ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقيا.

شريف إكرامي النادي : بيراميدز بيراميدز

وفاز بيراميدز على صنداونز بهدفين لهدف في مباراة عودة نهائي دوري أبطال إفريقيا، لتصبح نتيجة المباراتين 3-2.

ليكون هذا اللقب الإفريقي هو الأول في مسيرة معظم لاعبي الفريق.

لكن هناك 3 لاعبين في صفوف بيراميدز سبق لهم وفازوا ببطولة دوري أبطال إفريقيا قبل ذلك.

الأول هو شريف إكرامي حارس المرمى الذي فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي مرتين في عامي 2012 و2013.

والثاني هو المغربي وليد الكرتي لاعب الوسط والذي فاز بالبطولة في عام 2017 مع الوداد المغربي.

واللاعب الثالث هو رمضان صبحي الذي حصل على لقب دوري أبطال إفريقيا مرة واحدة سابقا مع الأهلي في عام 2020.