بعد رأسية الحسم.. أحمد سامي رجل مباراة بيراميدز وصنداونز

الأحد، 01 يونيو 2025 - 22:23

كتب : FilGoal

أحمد سامي - بيراميدز - صنداونز

حصل أحمد سامي لاعب بيراميدز على جائزة رجل المباراة بعد الفوز على صنداونز.

وانتصر بيراميدز بهدفين مقابل هدف على الفريق الجنوب إفريقي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق.

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وأحرز سامي الهدف الثاني والحاسم في الدقيقة 56 بعد رأسية رائعة عقب عرضية من المغربي محمد الشيبي.

وأصبح بيراميدز رابع فريق مصري يتوج بلقب دوري الأبطال بعد الإسماعيلي والأهلي والزمالك، والخامس بشكل عام بعد المقاولون العرب في المسابقات القارية.

ورفع بيراميدز رصيد مصر لـ 19 لقبا من دوري الأبطال وأبقى الكأس الجديدة في مصر ومواصلا هيمنة مصر على اللقب القاري.

وضرب بيراميدز موعدا مع نهضة بركان في السوبر الإفريقي 2025، وسيشارك في كأس إنتركونتينتال 2025 حيث سيواجه الفائز من أهلي جدة بطل آسيا وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا.

وأصبح بيراميدز أول فريق إفريقي يحسم تأهله لنهائيات كأس العالم للأندية 2029، ثاني فريق مصري على الإطلاق يشارك في إنتركونتينتال ومونديال الأندية بعد الأهلي.

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