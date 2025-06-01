اللقب الجديد لن يغادر مصر.. بيراميدز بطل دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه

الأحد، 01 يونيو 2025 - 22:05

كتب : إسلام أحمد

محمود مرعي - فيستون ماييلي - بيراميدز

توج بيراميدز بلقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه بالفوز على صنداونز في الإياب بهدفين مقابل هدف في استاد الدفاع الجوي..

وسجل ثنائية حسم اللقب: فيستون ماييلي وأحمد سامي.

وكان بيراميدز قد تعادل ذهابا بنتيجة 1-1 في جنوب إفريقيا ليحسم اللقب بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

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وأصبح بيراميدز رابع فريق مصري يتوج بلقب دوري الأبطال بعد الإسماعيلي والأهلي والزمالك، والخامس بشكل عام بعد المقاولون العرب في المسابقات القارية.

ورفع بيراميدز رصيد مصر لـ 19 لقبا من دوري الأبطال وأبقى الكأس الجديدة في مصر ومواصلا هيمنة مصر على اللقب القاري.

وضرب بيراميدز موعدا مع نهضة بركان في السوبر الإفريقي 2025، وسيشارك في كأس إنتركونتينتال 2025 حيث سيواجه الفائز من أهلي جدة بطل آسيا وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا.

وأصبح بيراميدز أول فريق إفريقي يحسم تأهله لنهائيات كأس العالم للأندية 2029، ثاني فريق مصري على الإطلاق يشارك في إنتركونتينتال ومونديال الأندية بعد الأهلي.

التشكيل

بدأ رمضان صبحي في الهجوم رفقة فيستون ماييلي بينما جلس إبراهيم عادل رفقة مصطفى فتحي على مقاعد البدلاء.

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فيما أجرى ميجيل كاردوزو تغييرا وحيدا في تشكيل صنداونز بمشاركة جايدن آدامز بدلا من أرثر سالاس.

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وصف المباراة

الحذر كان سائدا بين لاعبي الفريقين في أول ربع ساعة.

وفي الدقيقة 16 جاء أول تهديد، تسديدة صاروخية من أحمد عاطف "قطة" تصدى لها ويليامز على مرتين.

وحاول فيستون ماييلي خطف الهدف الأول في الدقيقة 22 بلمسة بعد عرضية متقنة من محمد الشيبي لكن كرته جاءت في الشباك الخارجية.

وفي الدقيقة 24 أرسل أحمد عاطف عرضية أبعدها الدفاع بشكل ضعيف وسدد ماييلي من لمسة واحدة أرضية قوية سكنت الشباك.

هدف انفرد به الكونغولي بصدارة هدافي البطولة برصيد 6 أهداف.

وكاد أحمد سامي أن يسجل برأسية في الدقيقة 39 لكن كرته جاءت سهلة في يد ويليامز.

وتألق الشناوي في التصدي لفرصة تاشريك ماتيوس في الدقيقة 45+6 ومنع هدف التعادل.

شوط أول انتهى بتقدم بيراميدز بهدف ماييلي.

في الشوط الثاني عاد الحكم لتقنية الفيديو لمراجعة لقطة محمود مرعي بعد عرقلة إكرام راينرز المنفرد في الدقيقة 50.

اللعب توقف 3 دقائق لكن الحكم رفض احتساب خطأ أو إشهار بطاقة حمراء في وجه مدافع بيراميدز.

وتصدى الشناوي بسهولة في الدقيقة 54 لتسديدة توبوهو موكوينا.

في الدقيقة 56 أضاف بيراميدز ثاني الأهداف، ركلة حرة غير مباشرة من الشيبي ورأسية من أحمد سامي سكنت الشباك معلنة ثاني أهداف السماوي.

هدف هو الأول لسامي هذا الموسم في جميع المسابقات بقميص بيراميدز وهو الأهم في مسيرته.

أجرى صنداونز 3 تغييرات لتنشيط الهجوم لمحاولة العودة في اللقاء.

هدأت مجريات المباراة قليلا بعد الهدف وفي الدقيقة 76 استغل إكرام راينيرز خطأ دفاعي وسدد كرة على يمين الشناوي في الشباك مقلصا الفارق.

ودفع يوريتشيتش بإبراهيم عادل بدلا من رمضان صبحي في الدقيقة 79.

ضغط صنداونز أصبح أكثر شدة في الدقائق الأخيرة واعتمدوا أكثر على العرضيات.

وفي الدقيقة 88 تألق الشناوي للتصدي لفرصة بيتر شالوليلي لكن سرعان ما أشهر الحكم راية التسلل في بداية الفرصة.

وشارك أحمد توفيق بدلا من الشيبي في ثاني تدخلات السماوي في الدقيقة 89.

واحتسب الحكم 10 دقائق وقت بدلا من الضائع، وفي الدقيقة 90+2 فرصة إضافة الهدف الثالث وحسم اللقاء بعدما سدد أعلى من العارضة في مواجهة المرمى.

وشارك علي جبر بدلا من بلاتي توريه لمزيد من التأمين الدفاعي للسماوي في الوقت بدلا من الضائع، الدقائق الأخيرة مرت لتنتهي بتتويج بيراميدز بلقب دوري الأبطال.

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