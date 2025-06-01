"عقده ينتهي في 1 يوليو".. الزمالك يستعجل التحقيق في شكواه ضد زيزو

الأحد، 01 يونيو 2025 - 21:56

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - الأهلي - زيزو

خاطب نادي الزمالك اتحاد كرة القدم ولجنة الانضباط بشأن شكواه المقدمة قبل فترة ضد أحمد سيد "زيزو".

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

واستفسر الزمالك في خطاباته عن سبب عدم التحقيق والفصل في الشكوى المقدمة من النادي ضد زيزو في يوم 4 مايو الماضي.

وأوضح الزمالك في خطاباته أن عقد زيزو معه ينتهي يوم 1 يوليو المقبل ولا يحق له الانتقال لأي ناد آخر قبل هذا التاريخ.

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وطالب الزمالك من اتحاد الكرة ولجنة الانضباط بسرعة التحقيق في شكوى النادي وسرعة الفصل فيها قبل انتهاء تاريخ تعاقد زيزو مع النادي.

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وفي وقت سابق أعلن مجلس إدارة الزمالك رفض التظلم المقدم من أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق ضد العقوبات الموقعة عليه.

وخضع زيزو لجسلة تحقيق داخل مقر الزمالك الأسبوع الماضي، تظلم خلالها ضد العقوبات الموقعة عليه.

وأعلن الزمالك عبر مركزه الإعلامي، رفض التظلم المقدم من زيزو مع تأييد العقوبات الانضباطية المُوقعة عليه.

وأوضح الزمالك أن قرار مجلس إدارة النادي عقب جلسة الاستماع والتحقيق التي خضع لها اللاعب، بناءً على طلبه، والتي شهدت تبريره للأخطاء التي ارتكبها، من غياب عن التدريبات وغيرها، دون أي سند مقنع.

كما قرر الزمالك تنفيذ كافة العقوبات الانضباطية المُوقعة على اللاعب، بناءً على تصرفاته الأخيرة، طبقاً للائحة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

الزمالك زيزو الدوري المصري اتحاد الكرة لجنة الانضباط
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