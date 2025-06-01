الأهلي يعلن موعد اختبارات الناشئين لكرة القدم

الأحد، 01 يونيو 2025 - 21:24

كتب : حسام نور الدين

كريم محمود عبد الوهاب في اختبارات الناشئين في الأهلي

أعلن النادي الأهلي موعد بدء اختبارات الناشئين لموسم 2025-26.

وتبدأ الاختبارات اعتبارًا من 14 يونيو الجاري في مقر النادي بمدينة نصر على ملاعب أكاديمية الأهلي.

وحدد النادي موعد بيع الاستمارات بدءًا من الغد الموافق 2 يونيو حتى 5 يونيو.

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وتستأنف عملية البيع بعد عيد الأضحى المبارك بدءا من 10 وحتى 12 يونيو، وذلك على بوابات النادي المختلفة بمقراته الأربعة في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة، من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى السادسة مساءً.

ويستقبل الأهلي المتقدمين لاختبارات الناشئين مواليد: 2010، 2011، 2012، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2018، 2019.

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