أصبح هدافا لدوري أبطال إفريقيا.. ماييلي يسجل هدفا لـ بيراميدز في صنداونز
الأحد، 01 يونيو 2025 - 20:46
كتب : FilGoal
سجل فيستون ماييلي لاعب بيراميدز هدفا لفريقه في شباك صنداونز الجنوب إفريقي.
فيستون ماييلي
النادي : بيراميدز
ويواجه بيراميدز منافسه صنداونز في المباراة التي تجمعهما في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأحرز ماييلي الهدف في الدقيقة 24 بعد تسديدة أرضية قوية داخل منطقة الجزاء.
وأصبح اللاعب البالغ من العمر 30 عاما هدافا للبطولة حتى الآن.
وتمكن ماييلي من تسجيل 6 أهداف خلال مشواره في البطولة.
إجمالا استطاع ماييلي تسجيل 9 أهداف، لكن لا يتم احتساب الأهداف التي تسجل في الأدوار التمهيدية.
وكان ماييلي قد سجل 3 أهداف في 4 مباريات خلال الأدوار التمهيدية.
وبذلك تخطى ماييلي زميله إبراهيم عادل الذي سجل 5 أهداف وكذلك إمام عاشور لاعب الأهلي.
وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق في جنوب إفريقيا.
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