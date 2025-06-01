انتهت نهائي أبطال إفريقيا - بيراميدز (2)-(1) صنداونز.. اللقب سماوي

الأحد، 01 يونيو 2025 - 19:55

كتب : FilGoal

شريف إكرامي - فيستون ماييلي - رمضان صبحي - بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد صنداونز الجنوب إفريقي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب بهدف لكل فريق في جنوب إفريقيا.

لمتابعة المباراة من هنا

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انتهت

ق 90+2: ماييلي يهدر فرصة هدف محقق.

10 دقائق وقت بدل من الضائع.

ق 76: هدف أول لصنداونز عن طريق راينرز بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 56: جووووووووووووووول أحمد سامي من رأسية.

ق 52: الحكم رفض احتساب مخالفة على مرعي وبالتالي لن يتم طرده.

ق 48: عودة الحكم للفيديو بسبب مخالفة على مرعي وهو الأخير في الملعب وبالتالي الشك في طرده مباشرة.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 45+5: أحمد الشناوي يتألق في التصدي لانفراد عن طريق ماتيوس.

ق 24: جووووووووول ماييلي بعد تسديدة أرضية قوية داخل منطقة الجزاء.

ق 16: تسديدة قوية من أحمد عاطف قطة بعيدة المدى لكن تصدى لها رونوين ويليامز.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

بيراميدز
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