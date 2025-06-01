مباشر نهائي أبطال إفريقيا - بيراميدز (2)-(1) صنداونز.. ماييلي يهدر
الأحد، 01 يونيو 2025 - 19:55
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد صنداونز الجنوب إفريقي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وانتهت مباراة الذهاب بهدف لكل فريق في جنوب إفريقيا.
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ق 90+2: ماييلي يهدر فرصة هدف محقق.
10 دقائق وقت بدل من الضائع.
ق 76: هدف أول لصنداونز عن طريق راينرز بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق 56: جووووووووووووووول أحمد سامي من رأسية.
ق 52: الحكم رفض احتساب مخالفة على مرعي وبالتالي لن يتم طرده.
ق 48: عودة الحكم للفيديو بسبب مخالفة على مرعي وهو الأخير في الملعب وبالتالي الشك في طرده مباشرة.
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
ق 45+5: أحمد الشناوي يتألق في التصدي لانفراد عن طريق ماتيوس.
ق 24: جووووووووول ماييلي بعد تسديدة أرضية قوية داخل منطقة الجزاء.
ق 16: تسديدة قوية من أحمد عاطف قطة بعيدة المدى لكن تصدى لها رونوين ويليامز.
انطلاق المباراة
بداية المباراة بعد قليل