سيطرة باريسية.. الاتحاد الأوروبي يعلن تشكيل دوري أبطال أوروبا

الأحد، 01 يونيو 2025 - 19:21

كتب : FilGoal

تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا 2025

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" التشكيل المثالي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وبطبيعة الحال سيطر باريس سان جيرمان بطل المسابقة على التشكيل بتواجد 7 من لاعبيه.

وحضر لاعب واحد فقط من إنتر الوصيف وهو أليساندرو باستوني.

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وتواجد لاعب واحد من أرسنال وثنائي من برشلونة، إذ وصل الفريقان إلى نصف نهائي البطولة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – أليساندرو باستوني – نونو مينديز

خط الوسط: لامين يامال – فيتينيا – ديكلان رايس – رافينيا

خط الجوم: ديزيري دوي

وكان ويفا قد اختار عثمان ديمبيلي ليكون أفضل لاعب في البطولة.

وتوج سان جيرمان بلقب دوري الأبطال بالفوز على إنتر بنتيجة 5-0 في ميونيخ يوم السبت الماضي.

وصل باريس سان جيرمان لنهائي دوري الأبطال في 2020 لأول مرة وخسر بفوارق ضئيلة من بايرن ميونيخ الذي فاز على ملعبه في 2025.

ولم يكن لأحد أن يتخيل الحل في يد لاعب يُدعي دزيري دوي بعمر الـ 19 عاما و362 يوما.

دزيري دوي عندما يتم ترجمتها للغة الإنجليزية فهي تعني "الموهوب المرغوب".. وبالفعل ذلك "الموهوب" حقق "المرغوب" لباريس سان جيرمان بعد سنوات من مطاردة الحلم المستحيل.

وبات أصغر لاعب فرنسي يشارك في نهائي دوري الأبطال وأول لاعب يسجل هدفين ويصنع هدف منذ نهائي 1964 عندما فعلها ساندرو ماتزولا ضد ريال مدريد.

باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا برشلونة إنتر أرسنال
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