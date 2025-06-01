تشكيل صنداونز - آدامز يبدأ في الوسط.. تعديل أمام بيراميدز في إياب نهائي إفريقيا

أجرى ميجيل كاردوزو تغييرا وحيدا في تشكيل صنداونز لمواجهة بيراميدز في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل صنداونز ضيفا على بيراميدز في الثامنة مساءً على استاد الدفاع الجوي لحسم بطل القارة.

ويبدأ جايدن آدامز أساسيا في الوسط بدلا من أرثر سالاس الذي لعب مهاجما في لقاء الذهاب.

وتحول شكل صنداونز الخططي من 4-3-3 في الذهاب إلى 4-4-2 في الإياب.

وجاء تشكيل صنداونز

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: خوليسو موادو – جرانت كيكانا – موسى ليبوسا – أوبيري موديبا

الوسط: ثيبو موكوينا - مارسيلو أليندي - جايدن آدامز - لوكاس ريبيرو

الهجوم: تاشريك ماتيوس - إكرام راينرز

وعلى مقاعد البدلاء: دينيس أوناينجو - ديفين لونجا - باثيوسي أوباس - أرثر سالاس - موتوبي مفالا - ثيمبا زواني - ثابيلو مورينا - بيتر شالوليلي – ليبو موثيبا

وكان بيراميدز قد خطف التعادل في الذهاب في الوقت القاتل بهدف لكل فريق.

ويحتاج بيراميدز لتعادل سلبي أو فوز بأي نتيجة من أجل حسم اللقب القاري الأول في تاريخه.

ويخوض بيراميدز أول نهائي لدوري أبطال إفريقيا، فيما يخوض صنداونز ثالث نهائي في تاريخه بالمسابقة.

يذكر أن الفائز باللقب سيتأهل إلى كأس السوبر الإفريقي 2025 وكأس إنتركونتينتال 2025 وكأس العالم للأندية 2029.