كرة سلة – الأهلي بطلا للدوري بعد مباراة حاسمة مع الاتحاد السكندري

توج فريق الأهلي لكرة السلة للرجال بلقب بطولة دوري سوبر السلة لموسم 2024-2025 بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 64-59.

وحصل الأهلي على لقب الدوري للمرة الثامنة في التاريخ.

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري في المباراة الخامسة بينهما ضمن سلسلة نهائي البطولة التي أقيمت على صالة وزارة الشباب والرياضة في مدينة أكتوبر.

لتنتهي السلسلة بتفوق الأهلي 3-2 على الاتحاد السكندري.

وفاز الاتحاد السكندري بالمباراة الأولى والثالثة في السلسلة، بينما فاز الأهلي بالمباراة الثانية والرابعة، قبل أن يفوز في المباراة الخامسة ويحسم اللقب.

ليعود لقب الدوري للأهلي بعدما حصل عليه الاتحاد في الموسم الماضي.

وتعد البطولة هي الثانية للأهلي هذا الموسم بعد الفوز بدوري المرتبط.

وبذلك يتأهل الأهلي للمشاركة في بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة في سنة 2026 المقبلة.

ووصل أجوستي بوش المدير الفني للأهلي للقب رقم 12 له مع الأحمر بواقع:

الدوري المصري 3 مرات

الدوري المرتبط 4 مرات

الدوري الإفريقي لكرة السلة The Bal مرة

كأس مصر مرتين

السوبر المصري مرة

البطولة العربية مرة

وصف المباراة

شهدت المباراة غياب عمرو زهران لاعب الأهلي بسبب الإيقاف بعد طرده في المباراة الرابعة.

تفوق الأهلي في الربع الأول الذي انتهى بتقدم الأحمر 31-15، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي 41-25.

وتلقى الاتحاد ضربة قوية بعد إصابة نجمه أحمد عادل دولا في العضلة الخلفية ولم يكمل المباراة.

وفي النصف الثاني من المباراة نجح الاتحاد في تقليص الفارق بفضل ثلاثيات ميدو طه إلى أن وصل الفارق لنقطة واحدة.

قبل أن يحسم الأهلي المباراة لصالحه في الثواني الأخيرة.