تشكيل بيراميدز - تغيير وحيد في خيارات يوريشيتش أمام صنداونز في إياب نهائي إفريقيا

أعلن كرونوسلاف يوريشيتش تشكيل بيراميدز في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد صنداونز.

ويحل صنداونز ضيفا على بيراميدز في الثامنة مساءً على استاد الدفاع الجوي لحسم بطل القارة.

ويبدأ رمضان صبحي أساسيا عوضا عن إبراهيم في تغيير وحيد عن لقاء الذهاب.

وعاد مصطفى فتحي للجلوس على مقاعد البدلاء بعدما تعافى من الإصابة التي غاب بسببها مؤخرا.

وجاء تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

الوسط: وليد الكرتي - مهند لاشين - أحمد عاطف "قطة" - بلاتي توريه – رمضان صبحي

الهجوم: فيستون ماييلي

ويجلس على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر – مصطفى فتحي – أحمد توفيق – يوسف أوباما – كريم حافظ – إبراهيم عادل – مروان حمدي – عبد الرحمن مجدي.

وكان بيراميدز قد خطف التعادل في الذهاب في الوقت القاتل بهدف لكل فريق.

ويحتاج بيراميدز لتعادل سلبي أو فوز بأي نتيجة من أجل حسم اللقب القاري الأول في تاريخه.

ويخوض بيراميدز أول نهائي لدوري أبطال إفريقيا، فيما يخوض صنداونز ثالث نهائي في تاريخه بالمسابقة.

يذكر أن الفائز باللقب سيتأهل إلى كأس السوبر الإفريقي 2025 وكأس إنتركونتينتال 2025 وكأس العالم للأندية 2029.