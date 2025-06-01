تشكيل بيراميدز - تغيير وحيد في خيارات يوريشيتش أمام صنداونز في إياب نهائي إفريقيا

الأحد، 01 يونيو 2025 - 19:05

كتب : FilGoal

بيراميدز - صنداونز - نهائي أبطال إفريقيا

أعلن كرونوسلاف يوريشيتش تشكيل بيراميدز في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد صنداونز.

ويحل صنداونز ضيفا على بيراميدز في الثامنة مساءً على استاد الدفاع الجوي لحسم بطل القارة.

ويبدأ رمضان صبحي أساسيا عوضا عن إبراهيم في تغيير وحيد عن لقاء الذهاب.

أخبار متعلقة:
من أجل اللقب القاري.. مشكلة بيراميدز في الدفاع الجوي تواجه مميزاته الهجومية ضد صنداونز محمد أسامة يعلن جاهزية نبيل عماد لمواجهة بيراميدز ماذا يحدث إذا انتهت مباراة بيراميدز وصندوانز بنفس نتيجة الذهاب بيراميدز وصنداونز بالزي الأساسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

وعاد مصطفى فتحي للجلوس على مقاعد البدلاء بعدما تعافى من الإصابة التي غاب بسببها مؤخرا.

وجاء تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

الوسط: وليد الكرتي - مهند لاشين - أحمد عاطف "قطة" - بلاتي توريه – رمضان صبحي

الهجوم: فيستون ماييلي

ويجلس على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر – مصطفى فتحي – أحمد توفيق – يوسف أوباما – كريم حافظ – إبراهيم عادل – مروان حمدي – عبد الرحمن مجدي.

Image

وكان بيراميدز قد خطف التعادل في الذهاب في الوقت القاتل بهدف لكل فريق.

ويحتاج بيراميدز لتعادل سلبي أو فوز بأي نتيجة من أجل حسم اللقب القاري الأول في تاريخه.

ويخوض بيراميدز أول نهائي لدوري أبطال إفريقيا، فيما يخوض صنداونز ثالث نهائي في تاريخه بالمسابقة.

يذكر أن الفائز باللقب سيتأهل إلى كأس السوبر الإفريقي 2025 وكأس إنتركونتينتال 2025 وكأس العالم للأندية 2029.

بيراميدز صنداونز دوري أبطال إفريقيا نهائي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
اللقب الجديد لن يغادر مصر.. بيراميدز بطل دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه أصبح هدافا لدوري أبطال إفريقيا.. ماييلي يسجل هدفا لـ بيراميدز في صنداونز مباشر نهائي أبطال إفريقيا - بيراميدز (2)-(1) صنداونز.. ماييلي يهدر تشكيل صنداونز - آدامز يبدأ في الوسط.. تعديل أمام بيراميدز في إياب نهائي إفريقيا يورتشيتش: شعرت بعملنا الجيد بعد طلب الجماهير التواجد بالنهائي وحضور الصحفيين من أجل اللقب القاري.. مشكلة بيراميدز في الدفاع الجوي تواجه مميزاته الهجومية ضد صنداونز ماذا يحدث إذا انتهت مباراة بيراميدز وصندوانز بنفس نتيجة الذهاب مواعيد مباريات الأحد 1 يونيو 2025.. بيراميدز في نهائي الأبطال وختام دوري السلة
أخر الأخبار
اللقب الجديد لن يغادر مصر.. بيراميدز بطل دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
"عقده ينتهي في 1 يوليو".. الزمالك يستعجل التحقيق في شكواه ضد زيزو 12 دقيقة | الدوري المصري
بعد استلامه الخنزير الذهبي.. إنزاجي: الخسارة من باريس مؤلمة ولا أرغب في الحديث 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
"أنا الأحمق الوحيد".. مشجع واحد فقط يستقبل بعثة إنتر بعد الخسارة الكاسحة 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي يعلن موعد اختبارات الناشئين لكرة القدم 43 دقيقة | الدوري المصري
تجديد الشراكة بين شركة الكرة في الأهلي والمتحدة للرياضة لعام 2030 55 دقيقة | الدوري المصري
مودرن سبورت يعلن رحيل بن شيخة بعد نهاية الموسم ساعة | الدوري المصري
أصبح هدافا لدوري أبطال إفريقيا.. ماييلي يسجل هدفا لـ بيراميدز في صنداونز ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أبطال أوروبا – باريس (5)-(0) إنتر.. سان جيرمان بطلا لأوروبا 2 صلاح: أتفهم خسارة الكرة الذهبية لهذا السبب.. ويعتقدون أن كوبر لا يفهم شيئا ولكن 3 خبر في الجول – بسبب وقفة عيد الأضحى.. اتجاه لتعديل موعد نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك 4 رفض طلب بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري
/articles/506436/تشكيل-بيراميدز-تغيير-وحيد-في-خيارات-يوريشيتش-أمام-صنداونز-في-إياب-نهائي-إفريقيا