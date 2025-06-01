رئيس شركة الأهلي يعلن اتفاق الرعاية الجديد مع المتحدة

كشف أيمن فتحي حسين رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم عن توقيع عقد رعاية مع الشركة المتحدة للرياضة.

وقال رئيس شركة الكرة في مؤتمر صحفي: "تم الاتفاق مع الشركة المتحدة على عقد رعاية لمدة أربع سنوات بسبب النجاحات العملاقة السابقة في عقود الرعاية مع المتحدة".

وأضاف "المستوى الذي وصل إليه النادي الأهلي من على النطاق المحلي والإفريقي، جعل الشراكة مع المتحدة للرياضة أكثر ضرورية لضمان المزيد من النجاح ومنح الرعاة والمعلنين المزيد من الفرص".

وأكمل "نستهدف عقود رعاية وبث تليفزيوني على أعلى مستوي من الشراكة مع المتحدة".

وتوج الأهلي بالدوري المصري وكأس السوبر المصري في الموسم الحالي.

ويستعد النادي الأحمر للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة.

وتقام البطولة بنظام جديد يضم 32 فريقا للمرة الأولى في التاريخ.

ويلعب الأهلي مباراة افتتاح البطولة أمام إنتر ميامي الأمريكي في تمام الثالثة من فجر يوم 15 يونيو.

ويقع الأهلي وإنتر ميامي في المجموعة الأولى رفقة بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.