من الإصابات إلى الذهب.. ديمبيلي يحصل على جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" حصول عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان على جائزة أفضل لاعب في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتوج سان جيرمان بلقب دوري الأبطال بالفوز على إنتر بنتيجة 5-0 في ميونيخ يوم السبت الماضي.

وعاد اللاعب الفرنسي من بعيد تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي.

ومر ديمبيلي بسنوات عانى فيها من الإصابات وانخفاض في المستوى بعد تعاقد برشلونة معه مقابل 135 مليون يورو لتعويض نيمار الذي انتقل وقتها إلى باريس سان جيرمان.

لكن تحت قيادة تشافي هيرنانديز بدأ ديمبيلي في استعادة مستواه وخاض لبرنامج غذائي وبدني مخصوص ليبتعد من الإصابات ثم رحل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2023 مقابل 50 مليون يورو.

لكن كل شيء تغير مع لويس إنريكي في الموسم الجاري وانفجر بتألقه الشديد بعد رحيل مبابي ووضع لويس إنريكي أفكاره بشكل أكبر والتزم بها الفريق.

وقاد اللاعب البالغ من العمر 28 عاما باريس سان جيرمان للتتويج بدوري أبطال أوروبا بمساهماته الكثيرة.

وسجل ديمبيلي 8 أهداف وصنع 6 آخرين أي ساهم في 14 هدفا خلال 15 مباراة لعبها.

وإجمالا فلعب 49 مباراة الموسم الحالي وسجل 33 أهداف وصنع 15 آخرين.