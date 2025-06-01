محمد أسامة يعلن جاهزية نبيل عماد لمواجهة بيراميدز

أعلن محمد أسامة طبيب نادي الزمالك جاهزية نبيل عماد لاعب الفريق لمواجهة بيراميدز.

نبيل عماد النادي : الزمالك الزمالك

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال مواجهة فاركو مساء أمس السبت في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

وتم نقل نبيل عماد إلى المستشفى للخضوع لفحوصات طبية بعد الإصابة.

وقال أسامة عبر المركز الإعلامي للنادي: "الفحوصات أثبتت إصابة نبيل عماد بكدمة في الضلوع مع عدم وجود أي كسور أو شروخ".

وتابع "اللاعب سيكون جاهزا للمشاركة في نهائي كأس مصر ضد بيراميدز.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة.

وأعلن اتحاد الكرة عن تأجيل انطلاق المباراة لمدة 30 دقيقة لتنطلق في تمام الثامنة والنصف يوم الخميس المقبل الموافق 5 يونيو.

وذلك بدلا من إقامتها في الثامنة مساء لتزامن المباراة مع آذان المغرب يوم وقفة عيد الأضحى المباراة.

وتُلعب مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز على استاد القاهرة.

وكانت المباراة قد تم تأجيل موعدها من 20 مايو إلى 5 يونيو بسبب تأهل بيراميدز لنهائي دوري أبطال إفريقيا.