يورتشيتش: شعرت بعملنا الجيد بعد طلب الجماهير التواجد بالنهائي وحضور الصحفيين

الأحد، 01 يونيو 2025 - 12:49

كتب : FilGoal

كرونوسلاف يورتشيتش

أعرب كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز عن سعادته بالاهتمام الجماهيري والإعلامي بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي بيراميدز مع صنداونز مساء اليوم الأحد على ملعب الدفاع الجوي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعاد بيراميدز من جنوب إفريقيا بتعادل ثمين أمام صنداونز بهدف لكل منهما.

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وقال كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز عبر مؤتمر صحفي: "أدركت أننا قمنا بعمل جيد بعد علمي بسؤال العديد من الناس على تذاكر المباراة النهائية وحضور عدد كبير من الصحفيين بالمؤتمر الصحفي لبيراميدز عكس العادة".

وتابع "سنلعب مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا ونحن سعداء بذلك".

وشدد كرونسلاف "نحترم صنداونز كثيرا لكن نحترم أيضا نتائجنا هذا الموسم وطريقة لعبنا، وأشعر بالفخر بما قدمه اللاعبون".

واختتم تصريحاته "ستكون مباراة صعبة لكن لدي ثقة كبيرة في لاعبي فريقي".

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب صنداونز.

ويحتاج بيراميدز للتعادل بدون أهداف أو تحقيق الفوز بأي نتيجة من أجل التتويج باللقب، بينما يحتاج صنداونز للفوز أو التعادل بأكثر من هدف للفوز.

وفي حالة نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق مثل مباراة الذهاب ستتجه المباراة في ذلك التوقيت إلى ركلات الترجيح بشكل مباشر حسب لائحة البطولة.

اللائحة الموضوعة على موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تشير إلى أن المباراة ستذهب إلى وقت إضافي ولكن تلك اللائحة قديمة وتعود إلى الوقت الذي لعب فيه النهائي من مباراة واحدة.

وبعد عودة النهائي ليقام من مباراتي ذهاب وإياب تم إلغاء الوقت الإضافي حاله كحال جميع المباريات الإقصائية من البطولة.

ويسعى بيراميدز للتتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بينما سبق لماميلودي صنداونز التتويج باللقب مرة واحدة كانت على حساب الزمالك في عام 2016.

بيراميدز كرونسلاف يورتشيتش
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