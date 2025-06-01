تقرير: الفتح يجدد تعاقد جوميز مقابل 2 مليون دولار

توصل نادي الفتح لاتفاق مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لتمديد تعاقده مع الفريق.

ونجح مدرب الزمالك السابق في قيادة الفتح للبقاء في الدوري السعودي بعدما استلمه متذيلا لجدول الترتيب.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن اتفاق الفتح على تجديد تعاقد جوميز للموسم المقبل.

وتم الاتفاق على استمرار جوميز مع الفريق لمدة موسم مقابل 2 مليون دولار.

بينما هناك بند يسمح بتجديد التعاقد لموسم آخر.

وكان الفتح قد تغلب على النصر في المباراة الختامية بالدوري السعودي.

واحتل الفتح المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 39 نقطة.

ولن يلعب النصر الموسم المقبل في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لاحتلاله المركز الثالث.

وارتبط اسم البرتغالي جوميز بقيادة الأهلي قبل التعاقد مع الإسباني خوسيه ريبيرو.

كما ارتبط اسمه بالعودة من جديد إلى الزمالك.