الرياضية تكشف طلبات برونو فيرنانديز من إدارة الهلال

كشفت جريدة الرياضية السعودية طلبات برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد من إدارة الهلال من أجل الموافقة على الانتقال للفريق السعودي.

وارتبط فيرنانديز بالانتقال إلى الهلال السعودي والمشاركة مع بداية من كأس العالم للأندية.

وأوضح التقرير أن برونو فيرنانديز طلب من إدارة الهلال الحصول على راتب سنوي يبلغ 30 مليون يورو + 8 ملايين كإضافت، لمدة 3 مواسم.

بينما عرض الهلال التعاقد معه لمدة 4 مواسم، مقابل 25 مليون يورو كراتب سنوي، حسب التقرير.

من جهته، لا يعتقد البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد أن مواطنه برونو فيرنانديز سيرحل عن صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الجارية.

وقال أموريم في مؤتمر صحفي: "رحيل برونو فيرنانديز؟ لا أمتلك المعلومة ولكني أعتقد أنه سيستمر".

وأضاف "إنه يعي أننا نقوم بخطوات تغيير كل شيء وهذا ما يريده، لقد قال لا للعديد من العروض السابقة، وهو لاعب جيد ومازال شابا وعليه البقاء في الدوري الأقوى باللاعب".

وأفادت جريدة ديلي ميل أن نادي الهلال منح برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد مهلة من أجل حسم موقفه من الانتقال للفريق السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتنتظر إدارة الهلال رد قائد مانشستر يونايتد سواء بالموافقة أو الرفض.

وكشفت ديلي ميل تفاصيل العرض الذي يتقاضي من خلاله 700 ألف جنيه استرليني معفاة من الضرائب كراتب اسبوعي.