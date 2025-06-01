حارس اتحاد جدة يخضع لجراحة بعد نجاح الخطة العلاجية التحفظية

الأحد، 01 يونيو 2025 - 11:03

كتب : FilGoal

بردراج رايكوفيتش

أوضح نادي اتحاد جدة خضوع حارسه الصربي بريدراج رايكوفيتش لعملية جراحية الثلاثاء المقبل.

وتعرض الحارس الصربي لإصابة في مباراة دور نصف نهائي كأس الملك أمام الشباب.

وذكر النادي أن الحارس سيخضع للجراحة على يد متخصص في جراحات العضلات والأوتار.

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وأفاد النادي في بيان: "بعد تواصل الجهاز الطبي في الفريق مع عدد من الخبراء المختصين في هذا النوع من الإصابات تقرر معالجة الإصابة تحفظياً ومتابعة تطورها أولاً وتأجيل موعد إجراء العملية إلى نهاية الموسم".

وأضاف البيان "نجحت هذه الخطة العلاجية في تجهيز اللاعب للمشاركة وبفعالية في عدد من المباريات الحاسمة في الدوري أمام فريقي النصر والفيحاء، وفي نهائي كأس خادم الملك أمام القادسية".

وسيتم تحديد نوعية ومدة البرنامج العلاجي ما بعد الجراحة بالتنسيق بين الطبيب الجراح والجهاز الطبي بالنادي

وقاد رايكوفيتش النمور للتتويج بثنائية الدوري والكأس.

بريدراج رايكوفيتش اتحاد جدة
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