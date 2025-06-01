مواعيد مباريات الأحد 1 يونيو 2025.. بيراميدز في نهائي الأبطال وختام دوري السلة
الأحد، 01 يونيو 2025 - 10:29
كتب : FilGoal
يخوض فريق بيراميدز إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صنداونز مساء اليوم الأحد.
لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.
دوري أبطال إفريقيا
يستضيف بيراميدز فريق صنداونز في تمام الثامنة مساء على استاد الدفاع الجوي.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.
وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.
كرة سلة
يواجه الأهلي فريق الاتحاد السكندري في المباراة الفاصلة من دوري السوبر.
ويتعادل الفريقان في سلسلة النهائي بنتيجة 2-2.
وتقام المباراة على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر في تمام الخامسة مساء.
وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.
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