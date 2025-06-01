إنزاجي: كمدرب فخور بلاعبي فريقي.. أشكرهم على ما قدموه

الأحد، 01 يونيو 2025 - 01:12

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان - إنتر - نهائي دوري أبطال أوروبا - سيموني إنزاجي

وجه سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر الشكر للاعبيه رغم خسارة لقب دوري أبطال أوروبا لصالح باريس سان جيرمان.

وتوج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بالفوز 5-0 على إنتر في النهائي.

وقال المدير الفني لـ إنتر عبر موقع يويفا: "باريس يستحق الفوز واللقب، لسنا محبطين لكن الطريق لهذه النقطة كان رائعا، كمدرب فخور بلاعبي فريقي، والمباراة لم تكن الأفضل لنا".

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وأتم "أشكر اللاعبين على ما قدموه خلال هذا الموسم، لم نفز بالألقاب لكنني فخور بهم".

إنتر والذي خاض مشوارا ماراثونيا ويكيفه فيه الفوز على برشلونة في نصف النهائي، منح فريقا جديدا لقب دوري الأبطال بعدما فعلها مع سيلتك الأسكتلندي ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

لكن حلم الثلاثية الذي بدأ في أبريل قائما تحول لكابوس بخسارة الكأس في نصف النهائي ثم الدوري في آخر جولة انتهت بسقوط مدوٍ في نهائي الأبطال.

والنهاية جاءت عكس المتوقع باستقبال 5 أهداف ليصبح أول فريق يخسر بخماسية في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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