بعد استبداله بين الشوطين.. نقل نبيل عماد إلى المستشفى

السبت، 31 مايو 2025 - 22:10

كتب : FilGoal

نبيل عماد - الزمالك - الاتحاد السكندري

توجه نبيل عماد لاعب خط وسط الزمالك إلى إحدى المستشفيات القريبة من ستاد القاهرة.

وانتقل عماد إلى المستشفى للخضوع لفحوصات طبية وأشعة على الضلوع.

جاء ذلك بعد استبداله ما بين شوطي مباراة الزمالك وفاركو.

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وكان اللاعب تعرض لإصابة في الضلوع خلال الشوط الأول للمباراة.

وفضل الجهاز الفني بالاتفاق مع الجهاز الطبي على استبدال اللاعب بين الشوطين.

وستحدد الأشعة حجم الإصابة التي تعرض لها اللاعب في مباراة فاركو، كي يتسنى للجهاز الطبي وضع البرنامج العلاجي والتأهيلي اللازم للاعب.

وفاز الزمالك على فاركو في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية للدوري بهدفين دون رد.

سجل هدفي الأبيض محمد شحاتة ومحمد السيد.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 47 نقطة لينهي الدوري في المركز الثالث.

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