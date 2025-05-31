أهداف أقل ولكن.. كيف وصل صنداونز لنهائي دوري أبطال إفريقيا

وصل صنداونز لنهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة منذ 2016، والآن هو على بُعد 90 دقيقة فقط من وضع النجمة الثانية على قميصه ضد بيراميدز.

لكن وصول الأصفر والأزرق إلى النهائي يأتي وهو يقدم أسوأ أرقامه الهجومية في دوري أبطال إفريقيا.

بيراميدز حقق نتيجة إيجابية ذهابا في جنوب إفريقيا بالتعادل الإيجابي 1-1، وهو ما يعني أن الفوز أو التعادل السلبي يساوي التتويج باللقب.

منذ بداية مرحلة المجموعات هذا الموسم سجل صنداونز 8 أهداف هذا الموسم، 8 أهداف في 11 مباراة بمعدل 0.72 هدف لكل مباراة.

هل هذا الرقم هو الأقل لصنداونز في دوري الأبطال؟ في الموسم الماضي سجل الفريق 7 أهداف لكنه ودع من نصف النهائي على يد الترجي التونسي بمعدل 0.60.

15 هدفا في 21 مباراة سجلها صنداونز في آخر نسختين من دوري الأبطال بدءا من مرحلة المجموعات.

في موسم 2022-23 سجل صنداونز فقط 22 هدفا في 10 مباريات حيث ودع آنذاك من نصف النهائي على يد الوداد المغربي، حيث كان يسجل 2.20 هدفا لكل مباراة في تلك النسخة.

تراجع الأرقام الهجومية لم يأت بمجرد تولي البرتغالي ميجيل كاردوزو تدريب الفريق.

الفريق الموسم الماضي وقع على أسوأ سجل هجومي له في البطولة في السنوات الأخيرة تحت قيادة رولاني موكوينا وهو نفسه الذي قاد الفريق في موسم 2022-23 حيث الـ 22 هدفا.

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تراجع الأهداف جاء أيضا مع تراجع المردود الهجومي للفريق قاريا.

في موسم 2022-23 سدد الفريق 12.8 كرة على مرمى الخصوم لكل مباراة واحتل المركز الثاني في البطولة بعد بترو أتليتكو الأنجولي.

في الموسم الماضي تراجع للمركز السابع برصيد 11.7 تسديدة للمباراة الواحدة، وفي الموسم الحالي أصبح صنداونز التاسع بـ 10.8 تسديدة لكل مباراة بفارق 3.8 تسديدة عن يانج أفريكانز المتصدر.

في إياب النهائي على ملعب لوفتس فيرسفيلد أطلق لاعبو صنداونز 10 تسديدات على مرمى بيراميدز، منها 2 فقط بين القائمين والعارضة و3 خارج إطار المرمى و5 تصدى لها الدفاع.

7 من أصل الـ 10 تسديدات جاءت من داخل منطقة الجزاء في المقابل بيراميدز هدد مرماهم بـ 8 تسديدات من داخل الـ 18.

اعتماد صنداونز الهجومي جاء أكثر من على الأطراف عوضا عن عمق الملعب في محاولة لاستغلال تقدم ظهيري بيراميدز.

الأهداف المتوقعة لبيراميدز في الإياب كانت أكثر لبيراميدز بواقع 0.66 لبيراميدز مقابل 0.42 للفريق الذي خاض المباراة على أرضه ورغم تفوقه في الاستحواذ بنسبة 59%.

ماذا يفعل صنداونز خارج أرضه؟

أمام الأهلي في المباراة التي خطف خلالها التعادل في الأنفاس الأخيرة بهدف عكسي، أطلق لاعبو صنداونز 9 تسديدات منها 4 على مرمى محمد الشناوي.

ووصلت نسبة الأهداف المتوقعة لهم 0.27 مقابل 1.06 لكنهم استطاعوا من حجز بطاقة التأهل للنهائي.

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وفي تونس وخلال التعادل مع الترجي في ملعب رادس إيابا بدون أهداف.

حقق صنداونز رقما مشابها من حيث الأهداف المتوقعة بـ 0.26.

لكن ما يتفوق فيه صنداونز هو الاستحواذ على الكرة إذ وصلت لـ 54% ضد الترجي و60% ضد الأهلي و59% ضد بيراميدز على ملعبه، وهو ما يمثل الخطورة الأكبر لهم.

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فأمام الأهلي استطاعوا بفضل الاستحواذ الوصول لمرماه، وضد الترجي ساهم ذلك في تقليل حظوظ المنافس من أجل تسجيل هدف على الأقل.

وسيكون أمام بيراميدز مهمة صعبة على دفاعه والهدف تحييد هجوم صنداونز عن مرماه.

الفريق منذ انطلاق دور المجموعات سجل 4 أهداف خارج أرضه في 5 مباريات.

لم يستطع صنداونز الفوز على الجيش الملكي والرجاء والترجي والأهلي لكنه تعادل في 3 وخسر من الرجاء، فكيف سيكون شكل صنداونز الهجومي غدا ضد بيراميدز؟