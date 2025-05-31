انتهت نهائي دوري السلة - الأهلي (75)-(71) الاتحاد.. الأحمر يعادل السلسلة

السبت، 31 مايو 2025 - 17:51

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - كرة سلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري في سلسلة نهائي دوري سوبر السلة.

وتشير السلسلة إلى تقدم الاتحاد السكندري 2-1، ويحتاج للفوز في مباراة واحدة للتتويج بطلا للدوري.

وفي حالة فوز الأهلي على الاتحاد سيتم الذهاب إلى مباراة خامسة فاصلة غدا الأحد.

وتقام سلسلة النهائي على صالة وزارة الشباب والرياضة في مدينة أكتوبر.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة بفوز الأهلي 75-71

ق 1: تقدم الأهلي 74-71

ق 3: تقدم الأهلي 72-68

ق 5: التعادل 67-67

ق 8: الاتحاد يتقدم 67-65

ق 9: التعادل 65-65

انطلاق الربع الرابع

نهاية الربع الثالث بتقدم الأهلي 65-61

ق 4: تقدم الأهلي 56-54

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد 47-46

ق 2: تقدم الاتحاد بفارق نقطة 43-42

ق 3: تقدم الاتحاد 43-40

ق 4: الأهلي يتقدم لأول مرة 37-36

ق 5: الأهلي يقلص الفارق والتقدم 36-34 للاتحاد

ق 7: تقدم الاتحاد 36-29

انطلاق الربع الثاني

نهاية الربع الأول بتقدم الاتحاد 28-21

ق 2: تقدم الاتحاد 25-19

ق 3: تقدم الاتحاد 22-17

ق 6: تقدم الاتحاد 15-12

ق 6: تقدم الاتحاد 15-10

ق 8: خطأ فني على عمرو زهران لاعب الأهلي وطرده

ق 9: تقدم الاتحاد 7-1 وبداية قوية

انطلاق المباراة

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