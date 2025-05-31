بيراميدز وصنداونز بالزي الأساسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

أسفر الاجتماع الفني قبل مباراة بيراميدز ضد صنداونز الجنوب إفريقي بارتداء كل فريق الزي الأساسي له في المباراة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة منافسه صنداونز في المباراة التي ستجمعهما في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا الأحد المقبل.

وسيرتدي بيراميدز قميصه الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر بالكامل.

ومن المقرر أن يرتدي صنداونز القميص الأصفر في الأزرق، وسيرتدي حارس المرمى اللون البنفسجي بالكامل.

وفي حال انتهاء مباراة الإياب بهدف مقابل هدف سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد البطل دون أشواط إضافية.

وتعادل بيراميدز مع صنداونز بهدف لكل فريق، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024/2025.

موعد مباراة بيراميدز وصنداونز

يلتقي بيراميدز مع صنداونز يوم الأحد 1 يونيو.

وتقام المباراة على استاد الدفاع الجوي.

وتنطلق في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس.