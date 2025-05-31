تجربته الأولى.. جون هيتينجا مدربا لـ أياكس

السبت، 31 مايو 2025 - 14:26

كتب : FilGoal

أياكس يعلن تعيين جون هيتينجا مدربا له

أعلن أياكس أمستردام تعيين جون هيتينجا مديرا فنيا للفريق.

ووقع هيتينجا على عقد مع أياكس لمدة موسمين وسيتواجد مارسيل كايزر كمساعد له.

وسبق لصاحب الـ 41 عاما اللعب بقميص أياكس أمستردام لعدة سنوات حتى الاعتزال بقميصه في 2016.

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وبدأ هيتينجا مسيرته التدريبية في أكاديمية أياكس وتدرج ووصل لقيادة الفريق الأول بشكل مؤقت في 2023.

ولم يسبق أن خاض هيتينجا تجربة التدريب كرجل أول مع أي فريق بشكل دائم.

التجربة الأخيرة لهيتينجا كانت برفقة ليفربول في الموسم المنقضي كمساعد لأرني سلوت.

وكان أياكس قد أنهى الموسم الماضي في الدوري الهولندي بالمركز الثاني خلف بي إس في آيندهوفن وتأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وكان فرانشيسكو فاريولي قد رحل عن تدريب أياكس عقب خسارة الدوري في الجولات الأخيرة.

ولعب هيتينجا 218 مباراة كلاعب بصفوف أياكس وسجل 25 هدفا وصنع 3 أهداف.

وتوج قلب الدفاع الهولندي بتسعة ألقاب مع أياكس كلاعب.

جون هيتينجا أياكس أمستردام
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