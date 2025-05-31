ريجيكامب ينفي عرض الزمالك.. ويكشف سبب تواجده في القاهرة

نفى لاورينتو ريجيكامب، المدير الفني السابق للترجي التونسي، وجود أي مفاوضات مع نادي الزمالك.

وكان مصدر من الزمالك قد كشف لـ حقيقة التفاوض مع ريجيكامب بعدما أشارت العديد من التقارير الصحفية إلى ذلك. (طالع التفاصيل)

وأوضح ريجيكامب في تصريحات عبر أون سبورت "أحد الوكلاء تواصل معي منذ أسابيع وسألني عن رأيي في تدريب الزمالك، لكن لم يحدث أي جديد، ولم أدل بأي تصريحات بخصوص المفاوضات".

وأضاف "من الطبيعي أن تصدر أي تصريحات عن المفاوضات من النادي نفسه، وليس من المدرب، وليس من العدل أن يتحدث أحد بأخبار على لساني".

وبخصوص رحيله عن الترجي، قال ريجيكامب: "لا أعرف سبب رحيلي خاصة أن النتائج كانت جيدة، وأعتقد أن القرار كان من جانبهم".

وكشف ريجيكامب عن متابعته المستمرة للكرة المصرية، قائلا: "كنت أدرب الترجي وكان عليّ التحضير لمواجهة الفرق المصرية مثل بيراميدز".

ويتولى أيمن الرمادي مهمة تدريب الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو مساء اليوم السبت ضمن ختام مسابقة الدوري.

فيما يخوض مواجهة بيراميدز المرتقبة بنهائي كأس مصر يزم 5 يونيو المقبل.

ريجيكامب خاض آخر تجاربه مع الترجي التونسي وقاد الفريق خلال 24 مباراة، فاز في 16 وتعادل في 6 وخسر مباراتين.

يذكر أن ريجيكامب خلال مسيرته، درب الهلال وأهلي جدة والشباب في السعودية والوحدة الاماراتي.

كما ارتبط اسمه بتدريب الزمالك من قبل.