مصدر من الزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع ريجيكامب

الخميس، 29 مايو 2025 - 18:36

كتب : FilGoal

لورينت ريجيكامب - المدير الفني لفريق الترجي

كشف مصدر بنادي الزمالك عن حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن التفاوض مع الروماني لاورينتو ريجيكامب المدير الفني السابق لفريق الترجي التونسي لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل.

ويتولى أيمن الرمادي مهمة تدريب الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "الزمالك لم يدخل في مفاوضات مع المدرب الروماني لتولي القيادة الفنية للفريق في الموسم الجديد".

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وأوضح "ريجيكامب هو من قام بعرض نفسه على النادي الأبيض لتولي القيادة الفنية للفريق ولكن مسؤولو الزمالك رفضوا فكرة التعاقد معه".

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو يوم 31 مايو الجاري ضمن ختام مسابقة الدوري.

فيما يخوض مواجهة بيراميدز المرتقبة بنهائي كأس مصر يزم 5 يونيو المقبل.

ريجيكامب خاض آخر تجاربه مع الترجي التونسي وقاد الفريق خلال 24 مباراة، فاز في 16 وتعادل في 6 وخسر مباراتين.

يذكر أن ريجيكامب خلال مسيرته، درب الهلال وأهلي جدة والشباب في السعودية والوحدة الاماراتي.

كما ارتبط اسمه بتدريب الزمالك من قبل.

الزمالك ريجيكامب
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