مرموش يتوج بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي

حصل عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي على جائزة أفضل هدف بالموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوج مرموش بالجائزة عن هدفه في مرمى بورنموث والذي جاء بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وحصل مرموش على الجائزة بتصويت الجماهير بالإضافة إلى مجموعة من خبراء كرة القدم.

وتغلب النجم المصري على كل من كارلوس باليبا ودافيد بروكس وجيني كازوستي وجون دوران وأليكساندر إيزاك وكارو ميتوما وكول بالمر وهاري ويلسون الذين نافسوه.

وأصبح مرموش أول لاعب من مانشستر سيتي يتوج بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي.

كما أصبح مرموش ثاني لاعب مصري يحصل على الجائزة بعد محمد صلاح بهدفه ضد مانشستر سيتي في موسم 2021/2022.

ولعب مرموش مع مانشستر سيتي 22 مباراة، بواقع 15 في الدوري الإنجليزي، و4 في الكأس و2 في دوري أبطال أوروبا.

وسجل البالغ من العمر 26 عاما 8 أهداف بقميص السماوي وصنع هدفين.

ويستعد مرموش مع فريقه لخوض منافسات كأس العالم للأندية الشهر المقبل في الولايات المتحدة.