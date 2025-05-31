مرموش يتوج بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي

السبت، 31 مايو 2025 - 13:19

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي ضد بورنموث

حصل عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي على جائزة أفضل هدف بالموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوج مرموش بالجائزة عن هدفه في مرمى بورنموث والذي جاء بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وحصل مرموش على الجائزة بتصويت الجماهير بالإضافة إلى مجموعة من خبراء كرة القدم.

أخبار متعلقة:
مرموش ينافس على جائزة أفضل هدف لمانشستر سيتي في الموسم رئيس سيتي: مرموش لاعب ممتاز.. وتأثيره على السماوي كان فوريا مرموش ينافس على جائزة أفضل هدف في موسم الدوري الإنجليزي سكاي: ليفربول يبدأ مفاوضاته لضم زميل مرموش السابق

وتغلب النجم المصري على كل من كارلوس باليبا ودافيد بروكس وجيني كازوستي وجون دوران وأليكساندر إيزاك وكارو ميتوما وكول بالمر وهاري ويلسون الذين نافسوه.

وأصبح مرموش أول لاعب من مانشستر سيتي يتوج بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي.

كما أصبح مرموش ثاني لاعب مصري يحصل على الجائزة بعد محمد صلاح بهدفه ضد مانشستر سيتي في موسم 2021/2022.

ولعب مرموش مع مانشستر سيتي 22 مباراة، بواقع 15 في الدوري الإنجليزي، و4 في الكأس و2 في دوري أبطال أوروبا.

وسجل البالغ من العمر 26 عاما 8 أهداف بقميص السماوي وصنع هدفين.

ويستعد مرموش مع فريقه لخوض منافسات كأس العالم للأندية الشهر المقبل في الولايات المتحدة.

الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي عمر مرموش
نرشح لكم
رومانو: ميلان لن يفعل بند أحقية شراء ووكر.. وموقف اللاعب في سيتي لم يتبق سوى هيتون من رجال فيرجسون.. إيفانز يعلن اعتزاله كرة القدم بينهم فيرنر.. توتنام يعلن رحيل 4 لاعبين عن صفوف الفريق وكيله: صلاح ودي بروين تربطهما علاقة طيبة.. وسيندم على الرحيل من سيتي رومانو: مساعد كلوب السابق يستعد للانضمام إلى جهاز جوارديولا فريمبونج: لا أطيق الانتظار لتشكيل ثنائية مع صلاح في ليفربول خير من يعوض أرنولد؟ ليفربول يضم جيريمي فريمبونج صلاح على رأس التشكيل المثالي لـ الدوري الإنجليزي بتصويت الجماهير
أخر الأخبار
تشكيل نهائي أبطال أوروبا – باريس سان جيرمان بالقوة الضاربة أمام إنتر دقيقة | دوري أبطال أوروبا
المصري يعلن رحيل محمد دبش 36 دقيقة | الدوري المصري
تأجيل انطلاق نهائي كأس مصر 51 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة – الأهلي يهزم الاتحاد ويعادل سلسلة نهائي الدوري ومباراة حاسمة لتحديد البطل 55 دقيقة | كرة سلة
استراحة الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) فاركو.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
دوري المحترفين – تعرف على ترتيب الهدافين بعد نهاية موسم 2024-25 ساعة | القسم الثاني
اتحاد الكرة يعتمد تعيين حلمي طولان مديرا فنيا لـ منتخب مصر في كأس العرب ساعة | منتخب مصر
تشكيل الزمالك - إيشو والجزيري يقودان الهجوم في مواجهة فاركو ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: أتفهم خسارة الكرة الذهبية لهذا السبب.. ويعتقدون أن كوبر لا يفهم شيئا ولكن 2 خبر في الجول – بسبب وقفة عيد الأضحى.. اتجاه لتعديل موعد نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك 3 رفض طلب بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري 4 خبر في الجول – ريبيرو يختار النحاس ضمن جهاز الأهلي الجديد
/articles/506341/مرموش-يتوج-بجائزة-أفضل-هدف-في-الدوري-الإنجليزي