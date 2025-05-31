رومانو: مساعد كلوب السابق يستعد للانضمام إلى جهاز جوارديولا

السبت، 31 مايو 2025 - 01:09

كتب : FilGoal

بيب ليندرز

يستعد بيب ليندرز مساعد يورجن كلوب السابق في ليفربول للانضمام إلى الجهاز الفني لـ بيب جوارديولا في مانشستر سيتي.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، فإن الهولندي سيكون مساعدا لجوارديولا بعد رحيل خوانما ليو وإنييجو دومينجيز وكارلوس فيسينس.

وأفاد رومانو أن من الرجح أن ينضم حبيب كولو توريه أيضا إلى الجهاز الفني لجوارديولا.

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وتولى ليندرز تدريب ريد بول سالزبورج النمساوي في الموسم المنقضي وتمت إقالته لسوء النتائج.

وقاد بيب سالزبورج في 28 مباراة وفاز في 13 وتعادل في 7 وخسر 8.

وكان الهولندي المساعد السابق لـ يورجن كلوب في ليفربول منذ 2018 حتى 2024.

وكان نادي سبورتنج براجا قد عين كارلوس فيسينس يوم الأربعاء الماضي.

وأكد النادي البرتغالي أن المدرب وقع على عقد لمدة 3 مواسم.

ولفت عمله في أكاديمية مانشستر سيتي انتباه الفريق الأول، وفي عام 2021 تمت ترقيته للانضمام إلى الجهاز الفني بقيادة بيب جوارديولا.

هناك، عمل كمدرب مساعد، مع مسؤوليات محددة في الكرات الثابتة ودمج اللاعبين الشباب.

على مدار المواسم الأربعة الماضية، تولى كارلوس دور مساعد جوارديولا خلال أنجح فترة في تاريخ النادي الإنجليزي، والتي فاز خلالها بثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي (2021/22، 2022/23 و2023/24)، والفوز بدوري أبطال أوروبا (2022/23)، وكأس الاتحاد الإنجليزي (2022/23)، وكأس السوبر الأوروبي (2023)، وكأس العالم للأندية (2023) وكأس السوبر الإنجليزي (2024).

يذكر أن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الحالي كان مساعدا لجوارديولا قبل قيادة المدفعجية، وكذلك إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي الحالي، وغيرهم.

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