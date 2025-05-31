نهائي دوري أبطال أوروبا – المواجهة الرسمية الأولى.. أبرز أرقام إنتر وباريس سان جيرمان

يواجه باريس سان جيرمان منافسه إنتر في المباراة التي ستجمعهما في نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم السبت.

ومر الفريقان بطريق قوي قبل الوصول إلى نهائي البطولة.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى الرسمية التي تجمع الفريق الفرنسي بالإيطالي.

أبرز الأرقام قبل المباراة:

-لعب إنتر 6 نهائيات في دوري أبطال أوروبا قبل لقاء باريس سان جيرمان وتمكن من الفوز في 3 مباريات وخسر مثلهم.

-فاز في النهائي على ريال مدريد في 1964 بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلى بنفيكا في 1965 بهدف دون رد.

-وخسر في 1967 أمام سيلتك بهدفين مقابل هدف، وفي 1972 من أياكس بهدفين دون رد.

-وانتظر إنتر لمدة 38 عاما حتى يفوز بالبطولة الثالثة له في 2010 أمام بايرن ميونيخ بهدفين دون رد.

-النهائي الأخير كان أمام مانشستر سيتي في 2023 وخسر بهدف دون رد.

-بينما خاض باريس سان جيرمان النهائي مرة واحدة أمام بايرن ميونيخ في 2020 وخسر بهدف دون رد.

-وصل إنتر إلى دور النهائي بعد التغلب على فينورد وبايرن ميونيخ وبرشلونة بالترتيب.

-بينما تأهل باريس سان جيرمان إلى النهائي بعد هزيمة ليفربول وأستون فيلا وأرسنال بنفس التسلسل.

-خاض باريس سان جيرمان 16 مباراة في البطولة وسجل 33 هدفا وتلقى 15 آخرين.

-بينما لعب إنتر 14 مباراة وسجل 26 هدفا واستقبلت شباكه 11 هدفا.

-السبب وراء لعب إنتر مباريات أقل هو أنه تأهل مباشرة إلى دور المغلوب بعد احتلاله المركز الرابع في دور الدوري من أبطال أوروبا، بينما احتاج باريس للعب مباراتين ضد بريست حتى يتأهل لدور الـ16 بعد احتلاله المركز الـ15.

-هداف إنتر في البطولة هو لاوتارو مارتينيز إذ سجل 9 أهداف.

-بينما عثمان ديمبيلي هو هداف سان جيرمان في دوري الأبطال بـ8 أهداف.

-واجه إنتر غريمه باريس سان جيرمان 5 مباريات من قبل لكن بشكل ودي وانتصر إنتر 3 مرات وباريس مرتين.

-مثل 13 لاعبا الفريقين وهم جوسيلين أنجلوما وزومانا كامارا وبينوا كاوي وستيفاني دالمات ويوري دجوركاييف وأشرف حكيمي وزلاتان إبراهيموفيتش وماورو إيكاردي وماكسويل ورافينيا وميلان سكرينيار وتياجو موتا وفامبيتا.

-هداف باريس سان جيرمان في الموسم الحالي هو عثمان ديمبيلي بتسجيله 33 هدفا مما يشكل حوالي 22.4% من إجمالي أهداف الفريق ومجموعه 147 هدفا.

-ويعد لاوتارو مارتينيز هو هداف إنتر في الموسم الحالي بتسجيله 22 هدفا في جميع البطولات، ويشكل حوالي 19.3% من أهداف إنتر وجموعها 114 هدفا.

-صرف باريس سان جيرمان فترة الانتقالات الصيفية والشتوية خلال الموسم الجاري 239.92 مليون يورو، بينما باع لاعبين مقابل 130.10 مليون يورو، أي صرف النادي 109.82 مليون يورو تقريبا بطرح إجمالي الصرف والإيرادات من البيع.

-وعلى الجانب الآخر باع إنتر لاعبين في نفس الفترة مقابل 14.24 مليون يورو، وضم لاعبين مقابل 76.15 مليون يورو، أي صرف 61.91 مليون يورو بعد طرح إجمالي الصرف وإيرادات بيع اللاعبين.