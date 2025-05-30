نهائي أبطال أوروبا - مؤتمر إنريكي: هذا السبيل الوحيد لحصد اللقب ضد إنتر

يستهدف لويس إنريكي المدير الفني لـ باريس سان جيرمان الاستعداد بأفضل شكل ممكن لمواجهة إنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي إنتر مع باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا غدا السبت في ملعب أليانز أرينا.

وقال المدير الفني لـ باريس سان جيرمان خلال مؤتمر نهائي دوري أبطال أوروبا: "أشعر أننا محظوظون للمشاركة في أهم مباراة يمكن لأي نادٍ خوضها، نهائي دوري أبطال أوروبا ومواجهة خصم آخر قوي وعلينا الاستمتاع بهذه اللحظة".

وأضاف "إنتر يختلف قليلا عن الفرق الأخرى، يمتلك مهاجمين أقوياء في المقدمة مثل ماركوس تورام ولاوتارو مارتينيز".

وأكمل "هدفنا الاستعداد للمباراة بأفضل طريقة ممكنة لنكون الفريق الأفضل ولفعل ذلك علينا الحفاظ على الكرة ولا سبيل آخر لتحقيق هذا".

وتابع "أتذكر في حفل تقديمي أنني قلت إن أهم لقب ينقص النادي هو دوري أبطال أوروبا وهو ما يمثل ضغطا إضافيا نظرا للتوقعات المحيطة بالفريق، وصلنا لهنا ونحن نلعب بأسلوب معين وعلينا المواصلة في هذا النهج".

وأشاد "دوناروما يتمتع بخبرة واسعة وسعداء بوجوده معنا وبجميع لاعبي الفريق وأعتقد أننا تحسننا هذا الموسم بشكل كبير".

وأتم "لاعبو الفريق شباب ويتمتعون بخبرة أيضا لأنهم خاضوا مباريات حاسمة ولم أخش إشراك لاعبين صغار، أنا أنظر لمستواهم الحالي دون النظر لأعمارهم".

ويرغب إنتر في حصد لقبه الأوروبي الرابع والأول منذ 2010، فيما سيحاول باريس سان جيرمان في اقتناص ذات الأذنين لأول مرة في تاريخه.