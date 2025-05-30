فريمبونج: لا أطيق الانتظار لتشكيل ثنائية مع صلاح في ليفربول

الجمعة، 30 مايو 2025 - 21:36

كتب : FilGoal

جيريمي فيرمبونج - ليفربول

كشف جيريمي فريمبونج لاعب ليفربول الجديد عن رغبته في اللعب بجوار محمد صلاح في الموسم المقبل.

وأعلن ليفربول ضم الظهير الهولندي عقب ساعات من رحيل ترينت ألكسندر أرنولد صوب ريال مدريد.

وقال لاعب ليفربول الجديد عبر موقع النادي: "اللعب مع لاعب من طراز رفيع مثل صلاح هو شعور رائع، إنه امتياز بأن ألعب رفقة صلاح الموسم المقبل، ليس فقط هو بل كل الفريق وليفربول بشكل عام".

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وأتم "لا أطيق الانتظار لتشكيل ثنائية معه وآمل أن تكون جيدة، ومتحمس بنسبة 100% من أجل هذا".

'I had to go a different way' - Jeremie Frimpong explains his long road to Liverpool

ووقع الهولندي على عقد طويل الأمد مع الريدز بعد اجتياز الفحص الطبي قادما من باير ليفركوزن الألماني.

ووفقا للتقارير انضم الهولندي مقابل 30 مليون يورو.

وخلال 4 مواسم ونصف في ألمانيا مع ليفركوزن خاض 190 مباراة سجل 30 هدفا وصنع 44.

وساهم الهولندي في تتويج ليفركوزن بالثنائية التاريخية في موسم 2023-24 وخوض 51 مباراة دون خسارة.

وتواجد اسم فريمبونج صاحب الـ 24 عاما في التشكيل المثالي للدوري الألماني موسمي 2022-23 و2023-24.

وبدأ جيريمي مسيرته في أكاديمية مانشستر سيتي ثم انتقل لسيلتك الاسكتلندي وخلال موسم ونصف فاز بـ 3 ألقاب.

وانضم لمنتخب هولندا في أكتوبر 2023 لأول مرة ومنذ ذلك الحين خاض 12 مباراة دولية.

وأصبح فريمبونج ثاني صفقات الريدز للموسم الجديد بعد ضم الحارس الجورجي مامارداشيفلي قادما من فالنسيا الإسباني.

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