خير من يعوض أرنولد؟ ليفربول يضم جيريمي فريمبونج

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي ضم الهولندي جيريمي فريمبونج قادما من باير ليفركوزن الألماني.

ووقع الهولندي على عقد طويل الأمد مع الريدز بعد اجتياز الفحص الطبي ليعوض رحيل ترينت ألكسندر أرنولد صوب ريال مدريد.

ووفقا للتقارير انضم الهولندي مقابل 30 مليون يورو.

وقال فريمبونج عبر موقع النادي الرسمي: "كان الأمر سهلاً للغاية. جاء ليفربول وقالوا إنهم مهتمون، ومن الواضح بالنسبة لي أنه كان قرارًا بديهيًا. بالنسبة لي، كان الأمر أشبه بمهما فعلتم يا رفاق، فقط نفذوا هذا".

ووجه رسالة للجماهير قائلا: "يا جماهير ليفربول، سأبذل قصارى جهدي، طاقتي، ومعدل عملي، وآمل أن نتمكن من الفوز معًا، ونحتفل معًا، ونجمع كل شيء معًا".

وتابع "أنا متحمس فقط لوجودي هنا. شكرًا لكم يا رفاق على قبولي ولن أخذلكم وسأمنحكم الطاقة التي تريدونها يا رفاق".

وخلال 4 مواسم ونصف في ألمانيا مع ليفركوزن خاض 190 مباراة سجل 30 هدفا وصنع 44.

وساهم الهولندي في تتويج ليفركوزن بالثنائية التاريخية في موسم 2023-24 وخوض 51 مباراة دون خسارة.

وتواجد اسم فريمبونج صاحب الـ 24 عاما في التشكيل المثالي للدوري الألماني موسمي 2022-23 و2023-24.

وبدأ جيريمي مسيرته في أكاديمية مانشستر سيتي ثم انتقل لسيلتك الاسكتلندي وخلال موسم ونصف فاز بـ 3 ألقاب.

وانضم لمنتخب هولندا في أكتوبر 2023 لأول مرة ومنذ ذلك الحين خاض 12 مباراة دولية.

وأصبح فريمبونج ثاني صفقات الريدز للموسم الجديد بعد ضم الحارس الجورجي مامارداشيفلي قادما من فالنسيا الإسباني.