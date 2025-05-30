صلاح على رأس التشكيل المثالي لـ الدوري الإنجليزي بتصويت الجماهير

تواجد محمد صلاح نجم ليفربول في التشكيل المثالي لموسم 2024-25 من الدوري الإنجليزي باختيار الجماهير.

وتفوق صلاح في قائمة ضمت 60 لاعبا يتم اختيار منهم أفضل 11 لتكوين التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل تواجد 3 لاعبين من ليفربول و2 من أرسنال ونوتنجهام فورست.

وجاء التشكيل كالآتي

حراسة المرمى: ماتس سيلز (نوتنجهام)

الدفاع: ميلوش كريكز (بورنموث) – فيرجيل فان دايك (ليفربول) – ويليام ساليبا (أرسنال) – دانييل مونوز (كريستال بالاس)

الوسط: براين مبيومو (برينتفورد) – ديكلان رايس (أرسنال) – ريان خرافينبيرخ (ليفربول) – محمد صلاح (ليفربول)

الهجوم: كريس وود (نوتنجهام) – ألكسندر إيزاك (نيوكاسل)

وأنهى صلاح الموسم بالمشاركة في جميع المباريات وحقق الفوز في 25 مباراة وتعادل في 9 وخسر4.

وسجل صلاح 29 هدفا وفاز بجائزة هداف الدوري وصنع 18 هدفا وفاز بجائزة أكثر لاعب صاحب تمريرات حاسمة.

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