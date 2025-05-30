صلاح على رأس التشكيل المثالي لـ الدوري الإنجليزي بتصويت الجماهير
الجمعة، 30 مايو 2025 - 18:47
كتب : FilGoal
تواجد محمد صلاح نجم ليفربول في التشكيل المثالي لموسم 2024-25 من الدوري الإنجليزي باختيار الجماهير.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وتفوق صلاح في قائمة ضمت 60 لاعبا يتم اختيار منهم أفضل 11 لتكوين التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي.
وشهد التشكيل تواجد 3 لاعبين من ليفربول و2 من أرسنال ونوتنجهام فورست.
وجاء التشكيل كالآتي
حراسة المرمى: ماتس سيلز (نوتنجهام)
الدفاع: ميلوش كريكز (بورنموث) – فيرجيل فان دايك (ليفربول) – ويليام ساليبا (أرسنال) – دانييل مونوز (كريستال بالاس)
الوسط: براين مبيومو (برينتفورد) – ديكلان رايس (أرسنال) – ريان خرافينبيرخ (ليفربول) – محمد صلاح (ليفربول)
الهجوم: كريس وود (نوتنجهام) – ألكسندر إيزاك (نيوكاسل)
وأنهى صلاح الموسم بالمشاركة في جميع المباريات وحقق الفوز في 25 مباراة وتعادل في 9 وخسر4.
وسجل صلاح 29 هدفا وفاز بجائزة هداف الدوري وصنع 18 هدفا وفاز بجائزة أكثر لاعب صاحب تمريرات حاسمة.
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⚽️ محمد صلاح يبصم على هدف رائع من ركلة مقصية رائعة داخل منطقة الجزاء#الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/d2iBOsQleO— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 25, 2025