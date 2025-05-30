مرموش ينافس على جائزة أفضل هدف لمانشستر سيتي في الموسم

ينافس عمر مرموش على جائزة أفضل هدف لمانشستر سيتي في موسم 2024 - 2025.

وتواجد مرموش في القائمة التي كشفت عنها النادي الإنجليزي، بهدفه في شباك بورنموث الصاروخي من خارج منطقة الجزاء.

وضمت القائمة هدفين لجيريمي دوكو ضد فولام ونوتينجهام فورست، بالإضافة كوفاسيتش وجفاريول، وريكو لويس، وهدفين لدوري السيدات

وكشف مانشستر سيتي عبر حسابه الرسمي عن القائمة التي ضمت 9 أهداف، وجاءت كالتالي:

ماتيو كوفاسيتش ضد فولام

جيريمي دوكو ضد فولام

يوشكو جفارديول ضد وولفرهامبتون

إميليو لورانس ضد نورويتش

جيس بارك ضد كريستال بالاس

جيريمي دوكو ضد نوتينجهام فورست

ريكو لويس ضد كريستال بالاس

فيف ميديما ضد أستون فيلا

عمر مرموش ضد بورنموث

وسيتم اختيار جائزة أفضل هدف لمانشستر سيتي بتصويت الجمهور.

وسيتم غلق باب الاستفتاء يوم الجمعة 6 يونيو الساعة العاشرة مساءً بتوقيت إنجلترا (الثانية عشر بتوقيت القاهرة).

ولعب مرموش مع مانشستر سيتي 22 مباراة، بواقع 15 في الدوري الإنجليزي، و4 في الكأس و2 في دوري أبطال أوروبا.

وسجل البالغ من العمر 26 عاما 8 أهداف بقميص السماوي وصنع هدفين.

ويستعد مرموش مع فريقه لخوض منافسات كأس العالم للأندية الشهر المقبل في الولايات المتحدة.

وكان هدف مرموش في شباك بورنموث دخل في القائمة المرشحة لجائزة أفضل هدف في موسم الدوري الإنجليزي 2024-2025.