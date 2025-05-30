ذا أثلتيك: ليفربول يقدم عرضا ثانيا بـ130 مليون يورو لضم فيرتز

الجمعة، 30 مايو 2025 - 15:52

كتب : FilGoal

فلوريان فيرتز - باير ليفركوزن

قدّم ليفربول عرضًا لضم فلوريان فيرتز نجم باير ليفركوزن بقيمة تصل إلى 130 مليون يورو (109 ملايين جنيه إسترليني).

وكشفت ذا أثلتيك بأنه ليفربول قدم عرضا محسنا ثانيا يشمل إضافات محتملة.

وكان ليفربول قدم العرض الأول مقابل دفع 100 مليون يورو لصالح باير ليفركوزن.

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وبدأ ليفربول محادثاته الرسمية مع ليفركوزن لضم فيرتز يوم 30 مايو الحالي، بالتوازي مع مفاوضات انضمام جيريمي فريمبونج إلى الريدز.

وفضّل الألماني فيرتز صاحب الـ22 عاما قبول عرض ليفربول، مفضلا إياه على بايرن ميونيخ بطل البوندسليجا.

كما دخل فيرتز دائرة اهتمام مانشستر سيتي وريال مدريد أيضا خلال الفترة الماضية، قبل أن ينسحب السيتزن من السباق.

ويستمر عقد فيرتز مع باير ليفركوزن حتى عام 2027 بعدما جدد تعاقده عام 2022 مع الفريق الألماني لمدة 5 مواسم.

وساهم فيرتز في تتويج ليفركوزن بأول لقب في تاريخه للدوري الألماني موسم 2023 - 2024، و حصل في هذه النسخة على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني.

وسجل خلال هذا الموسم 18 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة.

أما هذا الموسم فساهم فيرتز بتسجيل 16 هدفا، وتقديم 15 تمريرة حاسمة، ولكن لم تكن كفيلة للحفاظ على اللقب، الذي خسره فريقه لصالح العملاق البافاري بفارق 13 نقطة في نهاية الموسم.

وكان باير ليفركوزن قد تعاقد مع فيرتز في شتاء 2020 قادما من كولن مقابل 200 ألف يورو.

وظل اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في فريق تحت 19 عاما لمدة 6 أشهر قبل أن ينضم للفريق الأول في صيف 2020.

وخاض فيرتز مع باير ليفركوزن 196 مباراة سجل خلالهم 57هدفا.

ومع منتخب ألمانيا خاض 29 مباراة سجل خلالهم 6 أهداف.

وتوج اللاعب الألماني مع ليفركوزن بالدوري الألماني والكأس والسوبر المحلي.

كما ظفر بلقب يورو تحت 21 سنة مع منتخب ألمانيا في 2020.

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