وفاة خالد كامل عضو لجنة المسابقات باتحاد الكرة
الجمعة، 30 مايو 2025 - 14:04
كتب : FilGoal
أعلن اتحاد الكرة وفاة خالد كامل عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة اليوم الجمعة.
ونعى اتحاد الكرة، كامل عبر صفحته الرسمية: "ينهي مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، خالد كامل الناقد الرياضي وعضو لجنة المسابقات، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".
وتولى خالد كامل رئاسة لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، كما عمل رئيسا لتحرير الكرة والملاعب سابقا، وكذلك تولى التعليق على عدد من مباريات الدوري المصري.
وكتب كريم خالد نجل الراحل عبر حسابه على فيسبوك: "ستقام صلاح الجنازة على الراحل خالد كامل فى مسجد عباد الرحمن بالقطامية عقب صلاة الجمعة اليوم."
وينعى FilGoal.com الفقيد ويتمنى لزويه الصبر والسلوان.
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