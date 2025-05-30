سيشارك في كأس العالم للأندية.. ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد رسميا ضم ترنت ألكسندر أرنولد ظهير أيمن ليفربول.

وكشف ريال مدريد في بيان رسمي عن مدة التعاقد التي تستمر لمدة 6 مواسم قادمة من 1 يونيو 2025 حتى 30 يونيو 2031.

وأكد النادي الملكي أن ترنت سيشارك مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية 14 يونيو المقبل.

ويتواجد ريال مدريد في المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانبه الهلال السعودي، وباتشوكا المكسيكي، وريد بول سالزبورج النمساوي.

وكان مقررًا أن ينتهي تعاقد ألكسندر أرنولد مع ليفربول بنهاية يونيو 2025، إلا أن الطرفين اتفقا على خوض الدولي الإنجليزي لمونديال الأندية.

ولكن لم يفصح ريال مدريد عن قيمة الصفقة، وتفاصيل الاتفاق مع ليفربول لمشاركة ألكسندر أرنولد في كأس العالم للأندية.

وحقق ألكسندر أرنولد البالغ من العمر 26 عاما، 9 ألقاب مع ليفربول بواقع بطولة لدوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودرع الاتحاد الإنجليزي، وكذلك حقق بطولتين لكل من الدوي الإنجليزي، وكأس الرابطة.

وشارك ألكسندر أرنولد الذي نشأ في ليفربول، دوليا مع منتخب إنجلترا، حيث خاض بطولتي كأس العالم 2018 في روسيا، و2022 في قطر، ويورو 2024.

ورفض ليفربول في يناير الماضي عرضا بقيمة 15 مليون يورو من ريال مدريد ليخاطر بفقدان اللاعب مجانا مع نهاية الموسم.

وخاض أرنولد 39 مباراة هذا الموسم ليفربول في مختلف المسابقات وساهم في 10 أهداف.

وبدأ ألكسندر أرنولد مشواره مع فريق ليفربول الأول منذ صيف 2016.

وتعد تلك الصفقة الثانية لريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية بعد ضم دين هويسن مدافع بورنموث.