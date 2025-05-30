سكاي: تشيلسي يريد بقاء سانشو ولكن

كشفت شبكة "سكاي سبورت" عن رغبة تشيلسي في الاحتفاظ بجناحه جادون سانشو، الذي سجل لتوه في نهائي دوري المؤتمر.

جادون سانشو النادي : تشيلسي تشيلسي

وفاز تشيلسي على ريال بيتيس بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ليتوج ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ووفقا للتقرير ذاته، فإن تشيلسي يريد الاحتفاظ بسانشو، ولكن بشرط الاتفاق معه على راتب يناسب الهيكلة الحالية لرواتب البلوز.

وكان إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي قد رفض حسم مصير جادون سانشو لاعب البلوز المعار من مانشستر يونايتد.

ويلعب سانشو في صفوف تشيلسي معارا من مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم مع وجود بند بأحقية الشراء.

وقال ماريسكا في مؤتمر صحفي: " أحب جميع اللاعبين المتواجدين في صفوف النادي، لكن في الوقت الحالي التركيز على إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن وليس التفكير بالموسم المقبل".

وأضاف "بطبيعة الحال من ناحية الأرقام سانشو يستطيع أن يقدم مستوى أفضل من دون أدنى شك".

واستدرك "لكن تركيزي منصب على المباريات التسع المتبقية خلال الشهرين المقبلين، ثم سنرى ماذا سيحصل خلال فترة الصيف".

واختتم: "لقد تحدثت معه ويتعين عليه مواصلة تقديم قصارى جهده حتى النهاية".