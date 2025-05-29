"مازال هناك صفحات في قصتنا ستُكتب".. روزاريو سنترال الأرجنتيني يعلن ضم دي ماريا

أعلن نادي أتليتكو روزاريو سنترال الأرجنتيني ضم أنخيل دي ماريا إلى صفوفه في صفقة انتقال حر في فترة الانتقالات الصيفية.

أنخل دي ماريا النادي : بنفيكا

ونشر النادي الأرجنتيني فيديو لـ دي ماريا يستعرض مسيرته وأبرز أهدافه، تحت عنوان "مازال هناك صفحات في قصتنا ستُكتب"

وبدأ أنخيل دي ماريا مسيرته في الأرجنتين مع نادي روزاريو سنترال قبل الانتقال إلى أوروبا من بوابة بنفيكا في صيف 2007.

ولعب دي ماريا خلال مسيرته لأندية روزاريو سنترال الأرجنتيني، وبنفيكا البرتغالي، وريال مدريد الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ويوفنتوس الإيطالي، قبل العودة مجددا إلى بنفيكا ومنه إلى نادي طفولته الأرجنتيني.

وخاض دي ماريا مع روزاريو سنترال الأرجنتيني، 39 مباراة سجل خلالهم 6 أهداف وصنع هدفين.

وتوج دي ماريا خلال مسيرته ببطولات كأس العالم 2022، وبطولتين لكأس كوبا أمريكا مع المنتخب الأرجنتيني، بالإضافة إلى التتويج بكأس العالم للشباب تحت 20 سنة، والميدالية الذهبية في أولمبياد بكين 2008.

وعلى صعيد الأندية توج دي ماريا مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، والسوبر الأوروبي، والسوبر الإسباني، وبطولتين لكأس إسبانيا.

كما توج مع باريس سان جيرمان بـ5 ألقاب للدوري الفرنسي، و4 ألقاب لكأس فرنسا، و5 بطولات للسوبر الفرنسي.

وفاز مع بنفيكا بألقاب الدوري والسوبر البرتغاليين.

دي ماريا صاحب الـ37 عاما، وأفضل لاعب في الأرجنتين عام 2014، من المقرر أن ينضم إلى روزاريو عقب كأس العالم للأندية المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو المقبلين.

تقارير صحفية برتغالية ذكرت أن دي ماريا سيخوض كأس العالم للأندية بصحبة بنفيكا ثم يسافر إلى الأرجنتين للانضمام إلى ناديه الجديد.

ويتواجد بنفيكا في المجموعة الثالثة بكأس العالم للأندية مع أوكلاند سيتي، وبايرن ميونيخ، وبوكا جونيوز.