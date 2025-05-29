كما انفرد في الجول.. اجتماع أبو ريدة ودياب مع حسام حسن

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن انعقاد اجتماع بين هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية.

جاء ذلك بمقر الاتحاد، وحضر الاجتماع وليد درويش ومصطفى أبو زهرة ومحمد أبو حسين أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

واستعرض أبو ريدة ودياب سبل التعاون بين الاتحاد والرابطة خلال المرحلة المقبلة، على حد وصف الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة.

في الإطار ذاته اجتمع أبو ريدة بحضور دياب مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب.

وجاء ذلك لمناقشة التوقيتات التي يحتاجها المنتخب لارتباطاته خلال الموسم المقبل لمراعاتها خلال وضع جدول مسابقة الدوري، وبقية المسابقات التي يشارك فيها الأندية التي تضم لاعبي المنتخب.

ويرتبط المنتخب الوطني بمباريات تصفيات كأس العالم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين إضافة إلى معسكر الإعداد في نوفمبر المقبل للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها 21 ديسمبر المقبل بالمغرب .

وحضر الاجتماع مصطفي أبو زهرة عضو مجلس إدارة الاتحاد ومن الجهاز الفني للمنتخب كل من طارق سليمان المدرب العام ووليد بدر المدير الإداري.

وكان FilGoal.com قد علم أن اليوم الخميس سيشهد اجتماعا تنسيقيا بين أبو ريدة ودياب وحسام حسن.

ويأتي ذلك من أجل التنسيق بين الجهات الثلاثة لجدول مواعيد مباريات الموسم المقبل.

ويمنح اتحاد الكرة ورابطة الأندية الأولوية لمنتخب مصر من أجل التجهيز للفترة المقبلة وبطولة أمم إفريقيا المقرر لها منتصف ديسمبر المقبل.

ويشهد دوري الموسم المقبل زيادة عدد الأندية إلى 21 فريقا بعد قرار إلغاء الهبوط.

ويشرف اتحاد الكرة على مسابقة كأس مصر، بينما رابطة الأندية تشرف على بطولتي الدوري وكأس عاصمة مصر.

ويستعد منتخب مصر الفترة المقبلة لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

بينما في منتصف ديسمبر يخوض منتخب مصر منافسات أمم إفريقيا.