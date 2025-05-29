سبورت: عائق كبير يفسد صفقة انتقال حارس إسبانيول إلى برشلونة

الخميس، 29 مايو 2025 - 17:21

كتب : FilGoal

خوان جارسيا

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن العائق الرئيسي أمام إتمام برشلونة لصفقة التعاقد مع خوان جارسيا حارس مرمى إسبانيول.

وأوضحت الصحيفة إن جارسيا لن ينتقل إلى النادي الكتالوني حتى يتلقى ضمانات باللعب كأساسي.

على الجانب الآخر لا يبدي مارك أندريه تير شتيجن قائد الفريق وحارس مرماه نية للخروج من الفريق، ولا يمانع منافسة جارسيا.

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بينما تتطلب ضمانات مشاركة جارسيا رحيل تير شتيجن بالتبعية.

وخطط نادي برشلونة لضم خوان جارسيا حارس مرمى إسبانيول ضمن تدعيمات الموسم الجديد.

ويمتلك خوان جارسيا شرطا جزائيا في تعاقده يسمح له بالرحيل مقابل دفع 25 مليون يورو.

على الجانب الآخر أفادت منصة ريليفو أن نادي مانشستر سيتي توصل لاتفاق مبدئي مع خوان جارسيا حارس إسبانيول لضمه هذا الصيف.

وذلك رغم منافسة برشلونة ونيوكاسل يونايتد على ضمه.

ولفت التقرير إلى أن النادي السماوي يواصل سعيه لضم ديوجو كوستا حارس بورتو في حال فشل صفقة خوان جارسيا.

ويبحث سيتي منذ فترة عن حارس بديل للبرازيلي إيدرسون مورايش المتوقع رحيله في الصيف.

وأشار رومانو إلى أن برشلونة ينوي تفعيل بند الشرط الجزائي في تعاقد خوان جارسيا ثم إعارته إلى ناد آخر الموسم المقبل.

وفي الوقت نفسه تلقى خوان جارسيا أكثر من عرض خلال الفترة الماضية ولا تزال كل الخيارات مفتوحة.

ويبقى قرار اللاعب بشأن مستقبل هو الحاسم لتحديد هوية ناديه الجديد.

ويرتبط خوان جارسيا بتعاقد حتى صيف 2028 مع إسبانيول.

وخاض حارس مرمى إسبانيول 38 مباراة هذا الموسم في الدوري الإسباني.

ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 8 مرات مقابل استقبال 51 هدفا.

ولفت جارسيا الأنظار رغم لعبه مع إسبانيول هذا الموسم.

خوان جارسيا برشلونة إسبانيول تير شتيجن
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