رئيس سيتي: مرموش لاعب ممتاز.. وتأثيره على السماوي كان فوريا

يرى خلدون المبارك رئيس نادي مانشستر سيتي أن تأثير انضمام عمر مرموش إلى الفريق السماوي كان فوريا.

وانضم مرموش إلى سيتي في فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي قادما من آينتراخت فرانكفورت مقابل نحو 77 مليون يورو.

وقال المبارك في تصريحات لموقع ناديه: "أعتقد أن عمر مرموش لاعب ممتاز. ومن الواضح جدا أنه كان ضمن اهتماماتنا لفترة".

وأضاف "كان من الممكن أن يكون أحد أهدافنا هذا الصيف، لكن الحاجة إليه كانت واضحة".

وتابع "كما ترون، انضم إلينا في يناير وتأثيره على الفريق كان فوريا".

ولعب مرموش مع مانشستر سيتي 22 مباراة، بواقع 15 في الدوري الإنجليزي، و4 في الكأس و2 في دوري أبطال أوروبا.

وسجل البالغ من العمر 26 عاما 8 أهداف بقميص السماوي وصنع هدفين.

ويستعد مرموش مع فريقه لخوض منافسات كأس العالم للأندية الشهر المقبل في الولايات المتحدة.

إلى ذلك، ينافس عمر مرموش على جائزة أفضل هدف في موسم الدوري الإنجليزي 2024-2025.

وذلك بهدفه الصاروخي أمام بورنموث في الجولة قبل الأخيرة.

ونشرت رابطة الدوري الإنجليزي قائمة تتضمن 10 أهداف تنافس على جائزة الأفضل هذا الموسم.

الفائز بالجائزة سينضم للفائزين بجوائز موسم 2024-2025 في الدوري الإنجليزي وهم:

أفضل لاعب في الموسم: محمد صلاح (ليفربول)

أفضل لاعب شاب: ريان جرافينبيرش (ليفربول)

مدرب الموسم: أرني سلوت (ليفربول)