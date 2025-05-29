أقربهم ناصر منسي.. موقف ترتيب هدافي الدوري بعد تصدر إمام عاشور

انفرد إمام عاشور بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري قبل 3 أيام من الختام.

وابتعد إمام عاشور عن أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي الذي أنهى مشواره في موسم الدوري.

ويحتل إمام عاشور صدارة هدافين الدوري المصري بـ 13 هدفا.

واختتم أسامة فيصل مشواره هذا الموسم في الدوري بـ 12 هدفا ليفقد فرصة الحصول على لقب الهداف.

لكن لم يتم حسم لقب هداف الدوري حتى الآن إذ يتبقى مباراة بين الزمالك ضد فاركو في مرحلة التتويج باللقب بجانب جولة أخيرة في مرحلة الهبوط.

ويستعرض لكم FilGoal.com موقف ترتيب هدافي الدوري:

1- إمام عاشور - الأهلي - 13 هدفا (اختتم الموسم)

2- أسامة فيصل - البنك الأهلي - 12 هدفا (اختتم الموسم)

3- ناصر منسي - الزمالك - 11 هدفا

4- ياو أنور - البنك الأهلي - 10 أهداف (اختتم الموسم)

5- وسام أبو علي - الأهلي - 10 أهداف (اختتم الموسم)

6- محمد بن حمودة - المحلة - 9 أهداف

ويواجه الزمالك فريق فاركو يوم السبت في ختام منافسات الدوري المصري.

وحال مشاركة ناصر منسي بعد تعافيه من الإصابة سيكون أقرب المنافسين على لقب الهداف.

ويحتاج منسي لهدفين من أجل معادلة أهداف إمام عاشور أو تسجيل ما هو أكثر للانفراد بالصدارة.