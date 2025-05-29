أقربهم ناصر منسي.. موقف ترتيب هدافي الدوري بعد تصدر إمام عاشور

الخميس، 29 مايو 2025 - 14:05

كتب : FilGoal

إمام عاشور - الأهلي - البنك

انفرد إمام عاشور بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري قبل 3 أيام من الختام.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

ناصر منسي

النادي : الزمالك

الزمالك
الأهلي

وابتعد إمام عاشور عن أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي الذي أنهى مشواره في موسم الدوري.

ويحتل إمام عاشور صدارة هدافين الدوري المصري بـ 13 هدفا.

أخبار متعلقة:
منافس الأهلي - إصابة جوردي ألبا تربك إنتر ميامي منافس الأهلي - بالميراس يكتسح سبورتنج كريستال بسداسية في ختام مجموعات كوبا ليبرتادوريس منافس الأهلي - ميسي وسواريز يسجلان في عودة إنتر ميامي للانتصارات بالدوري الأمريكي مواعيد مباريات الخميس 29 مايو 2025.. الدوري المصري والأهلي ضد الاتحاد في السلة

واختتم أسامة فيصل مشواره هذا الموسم في الدوري بـ 12 هدفا ليفقد فرصة الحصول على لقب الهداف.

لكن لم يتم حسم لقب هداف الدوري حتى الآن إذ يتبقى مباراة بين الزمالك ضد فاركو في مرحلة التتويج باللقب بجانب جولة أخيرة في مرحلة الهبوط.

ويستعرض لكم FilGoal.com موقف ترتيب هدافي الدوري:

1- إمام عاشور - الأهلي - 13 هدفا (اختتم الموسم)

2- أسامة فيصل - البنك الأهلي - 12 هدفا (اختتم الموسم)

3- ناصر منسي - الزمالك - 11 هدفا

4- ياو أنور - البنك الأهلي - 10 أهداف (اختتم الموسم)

5- وسام أبو علي - الأهلي - 10 أهداف (اختتم الموسم)

6- محمد بن حمودة - المحلة - 9 أهداف

ويواجه الزمالك فريق فاركو يوم السبت في ختام منافسات الدوري المصري.

وحال مشاركة ناصر منسي بعد تعافيه من الإصابة سيكون أقرب المنافسين على لقب الهداف.

ويحتاج منسي لهدفين من أجل معادلة أهداف إمام عاشور أو تسجيل ما هو أكثر للانفراد بالصدارة.

الأهلي الزمالك إمام عاشور هداف الدوري ناصر منسي
نرشح لكم
خبر في الجول - اجتماع تنسيقي بين أبو ريدة ودياب وحسام حسن من أجل الموسم المقبل البنك الأهلي يقبل اعتذار مدير التعاقدات عن عدم استمراره في منصبه ياسر إبراهيم يتحدث عن تجاوز صنداونز ولقب الدوري.. وضم زيزو والمدرب الأفضل مواعيد مباريات الخميس 29 مايو 2025.. الدوري المصري والأهلي ضد الاتحاد في السلة إمام عاشور: سعيد بلقب الهداف.. ودائما في خدمة منتخب مصر عمرو أدهم: الزمالك تعرض لإيقاف القيد بسبب ياسر حمد.. وموعد حل الأزمة 3 فترات.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك مجددا النحاس: أتمنى الاستمرار مع الأهلي بأي دور.. وطلبت من وسام إعادة نسخته الأوروبية
أخر الأخبار
سبورت: عائق كبير يفسد صفقة انتقال حارس إسبانيول إلى برشلونة 31 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - اجتماع تنسيقي بين أبو ريدة ودياب وحسام حسن من أجل الموسم المقبل 49 دقيقة | الدوري المصري
وكيل لودي يوضح موقفه من الاستمرار مع الهلال 50 دقيقة | سعودي في الجول
فيردر بريمن يعلن مدربه الجديد 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
سكاي: تشيلسي يحسم صفقة مهاجم إبسويتش ساعة | ميركاتو
اتحاد جدة يستعيد حارسه وجناحه قبل مواجهة نهائي الكأس ساعة | سعودي في الجول
رئيس سيتي: مرموش لاعب ممتاز.. وتأثيره على السماوي كان فوريا ساعة | الدوري الإنجليزي
البنك الأهلي يقبل اعتذار مدير التعاقدات عن عدم استمراره في منصبه ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: أتفهم خسارة الكرة الذهبية لهذا السبب.. ويعتقدون أن كوبر لا يفهم شيئا ولكن 2 خبر في الجول – بسبب وقفة عيد الأضحى.. اتجاه لتعديل موعد نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك 3 في الجول يكشف كيف تتحرك الرابطة واتحاد الكرة بعد خطاب المحكمة الرياضة بشأن أزمة القمة 4 رفض طلب بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري
/articles/506226/أقربهم-ناصر-منسي-موقف-ترتيب-هدافي-الدوري-بعد-تصدر-إمام-عاشور